सूरजपुर में जान से मारने की धमकी देकर नाबालिग से दुष्कर्म, हुई गर्भवती, आरोपी भी नाबालिग
सूरजपुर पुलिस ने बताया कि नाबालिग गर्भवती है. जिसका मेडिकल कराया जा रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 6, 2026 at 9:12 AM IST
सूरजपुर: चांदनी थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. 14 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ. जिसके बाद वह गर्भवती हो गई. आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले 17 वर्षीय नाबालिग ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. आरोपी लगातार पीड़िता का शारीरिक शोषण करता रहा. घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी.
नाबालिग ने 14 साल की लड़की के साथ किया दुष्कर्म
सूरजपुर एसडीओपी अभिषेक पैकरा ने बताया कि नाबालिग की मां ने चांदनी थाने में शिकायत दर्ज कराई. बताया कि बच्ची के शरीर में बदलाव दिखने के बाद उससे पूछताछ की गई तो बालिका ने पूरे मामले का खुलासा किया. लड़की ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले लड़के ने उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपी जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ रिश्ता बनाता था.
जान से मारने की धमकी देने पर पीड़िता ने परिजनों को घटना के बारे में नहीं बताया. अब घटना के बारे में पता चलने पर परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की. हैरान करने वाली बात ये है कि आरोपी भी नाबालिग है, उसकी उम्र 17 वर्ष है.
दुष्कर्म के बाद नाबालिग गर्भवती, हिरासत में आरोपी
एसडीओपी ने बताया कि पीड़िता और उसकी मां की शिकायत पर आरोपी नाबालिग को हिरासत में लेकर बाल न्यायालय में पेश किया गया. पीड़िता गर्भवती है. उसका इलाज कराया जा रहा है.