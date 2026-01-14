ETV Bharat / state

नूंह में नाबालिग से रेप के दोषी को सुनाई 10 साल कैद की सजा, 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

नूंह: हरियाणा की नूंह फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप के प्रयास और यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी शौकीन को दोषी करार दिया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉक्टर आशु संजीव तिंजन की अदालत ने दोषी को पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी है. जुर्माना ना भरने पर अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. अदालत ने दोषी द्वारा पहले से गुजारे गए हिरासत के समय को सजा की अवधि से समायोजित करने का आदेश दिया है.

नूंह में रेप के दोषी को 10 साल कैद की सजा: पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि मामला सितंबर 2022 नूंह जिले के पुन्हाना खंड के गांव का है. पीड़िता के पिता की शिकायत के अनुसार 15 सितंबर 2022 को शाम करीब 4 से 5 बजे नाबालिग बेटी लकड़ी लेने के लिए खेत में गई थी, जहां दोषी शोकीन पहले से छिपकर बैठा था. उसने लड़की को दबोच लिया और दुष्कर्म करने की कोशिश की, साथ ही उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया. शोर सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने दोषी को पकड़ उनके पिता को बुलाया, लेकिन उसने धमकी दी कि अगर उसके बेटे को नहीं छोड़ा, तो वह शिकायतकर्ता को फर्जी मुकदमे में फंसा देगा और जान से मार देगा.

कोर्ट ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया: पीड़िता ने ये भी बताया कि करीब डेढ़ महीने पहले रात के समय शौकीन ने जबरन दुष्कर्म किया था और मोबाइल से फोटो लेकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी थी, जिससे डरकर वो चुप रही थी. नूंह पुलिस ने केस दर्ज कर तुरंत जांच शुरू की और सबूत जुटाए, जिसके आधार पर अदालत में सुनवाई चली. करीब तीन साल तक चली सुनवाई के दौरान नूंह पुलिस की मजबूत पैरवी और गवाहों के बयानों से आरोपी की दोषसिद्धि हुई. 8 जनवरी को आरोपी को दोषी ठहराया गया और मंगलवार को सजा सुनाई गई.