बिना सुनवाई छोटी सजा भी नहीं दी जा सकती, बिलासपुर हाईकोर्ट ने कर्मचारी को दी राहत, दंड आदेश किया रद्द
बिलासपुर हाईकोर्ट ने बिना सुनवाई छोटी सजा को भी अवैध माना है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 25, 2026 at 6:21 PM IST
बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी पर मामूली दंड लगाने से पहले भी उसे आरोपों के संबंध में अपनी बात रखने और स्पष्टीकरण देने का उचित अवसर देना अनिवार्य है. केवल यह कहकर कि दंड मामूली है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. जस्टिस बिभु दत्ता गुरु ने एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ लगाए गए एक वार्षिक वेतनवृद्धि को बिना संचयी प्रभाव के रोकने के दंड को निरस्त करते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की.
24 घंटे के भीतर लगा दिया दंड
मामला ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में तैनात एक सहायक ड्राफ्ट्समैन से संबंधित था. कर्मचारी के खिलाफ निर्माण कार्यों की प्रगति से संबंधित समीक्षा बैठक में प्रस्तुत जानकारी को गलत पाए जाने के आधार पर कार्रवाई की गई थी. रिकॉर्ड के अनुसार, 10 जून 2026 को समीक्षा बैठक हुई और अगले ही दिन 11 जून 2026 को दंड आदेश जारी कर दिया गया. कर्मचारी की ओर से यह तर्क दिया गया कि दंड लगाने से पहले न तो उसे कार्रवाई के प्रस्ताव की लिखित सूचना दी गई और न ही कथित कदाचार के आरोपों के संबंध में अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया गया.
कर्मचारी को प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी देना जरुरी
हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के Rule 16(1)(a) का उल्लेख करते हुए कहा कि मामूली दंड लगाने से पहले कर्मचारी को लिखित रूप से प्रस्तावित कार्रवाई और उसके आधार बनने वाले कदाचार या दुर्व्यवहार के आरोपों की जानकारी देना आवश्यक है. इसके साथ ही कर्मचारी को उस प्रस्ताव के विरुद्ध अपना प्रतिनिधित्व या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिया जाना भी अनिवार्य है. कोर्ट ने कहा कि यह सुरक्षा केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि निष्पक्षता की मूलभूत आवश्यकता है.
दंड के बाद दिया गया स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं
इस मामले में कर्मचारी ने दंड आदेश जारी होने के बाद 15 जून 2026 को अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया था. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि दंड आदेश पारित होने के बाद दिया गया प्रतिनिधित्व Rule 16(1)(a) की उस अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं माना जा सकता, जिसके तहत अवसर दंड लगाए जाने से पहले दिया जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी का स्पष्टीकरण दंड लगाने से पहले इसलिए आवश्यक है, ताकि अनुशासनिक प्राधिकारी यह तय कर सके कि वास्तव में कोई दंड आवश्यक है या नहीं और यदि आवश्यक है तो कौन-सा दंड लगाया जाना चाहिए. हाईकोर्ट ने माना कि कर्मचारी को दंड लगाने से पहले न तो प्रस्तावित कार्रवाई और आरोपों की लिखित सूचना दी गई और न ही उचित अवसर प्रदान किया गया. इसलिए 11 जून 2026 का दंड आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है.
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