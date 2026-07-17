दुर्ग में कलयुगी पिता ने मासूम बेटी से की दरिंदगी, बचाने वाला ASI भाई भी गिरफ्तार
7 साल की मासूम बेटी के साथ दो बार दुष्कर्म, मां की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 17, 2026 at 6:20 PM IST
दुर्ग: जिले से एक बेहद सनसनीखेज और रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया हैं. एक कलयुगी पिता ने अपनी ही 7 साल की मासूम बेटी के साथ दो बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इस पूरे मामले में आरोपी के भाई जो कि पुलिस विभाग में ASI भी है उसने कानून का साथ देने के बजाय अपने अपराधी भाई को बचाने के लिए मामले को रफा-दफा कर दिया था.
पहली बार में दर्ज नहीं हुई थी शिकायत
सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि आरोपी पिता ने पहली बार इस घिनौनी करतूत को मार्च महीने में अंजाम दिया था. जब इस बात की जानकारी परिवार में लगी, तो न्याय दिलाने और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बजाय आरोपी के ASI भाई ने अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए मामले को दबा दिया. भाई को बचाने के चक्कर में उसने शिकायत दर्ज नहीं होने दी, जिसके कारण आरोपी बेखौफ होकर घर में ही रहता रहा.
मां ने तोड़ी चुप्पी, पहुंची थाने
इसी जुलाई महीने में दोबारा उस मासूम बच्ची को पिता ने अपनी हवस का शिकार बनाया. इस बार मासूम मां ने चुप्पी तोड़ने का फैसला किया. लोक-लाज और दबाव को दरकिनार करते हुए खुद सीधे स्मृति नगर थाने पहुंची. मां की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत मामले की गंभीरता को देखते हुए FIR दर्ज की. शिकायत दर्ज होते ही स्मृति नगर थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी पिता को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है.