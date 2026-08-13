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सूरजपुर में नाबालिग का शारीरिक शोषण, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया आरोपी

सूरजपुर: नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक शोषण किए जाने की वारदात सामने आई है. आरोप है कि शख्स ने पीड़िता को शांदी को झांसा दिया और बहला फुसलाकर उसके साथ गलत काम किया. पीड़िता ने अपने साथ हुए गलत काम की जानकारी परिवार वालों को दी, जिसके बाद परिजन नाबालिग लड़की को लेकर पुलिस के पास पहुंचे.

पुलिस ने पीड़िता और परिवार वालों के बयान लेकर अपराध दर्ज कर लिया. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.