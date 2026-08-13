सूरजपुर में नाबालिग का शारीरिक शोषण, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया आरोपी
आरोपी ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 13, 2026 at 8:55 PM IST
सूरजपुर: नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक शोषण किए जाने की वारदात सामने आई है. आरोप है कि शख्स ने पीड़िता को शांदी को झांसा दिया और बहला फुसलाकर उसके साथ गलत काम किया. पीड़िता ने अपने साथ हुए गलत काम की जानकारी परिवार वालों को दी, जिसके बाद परिजन नाबालिग लड़की को लेकर पुलिस के पास पहुंचे.
पुलिस ने पीड़िता और परिवार वालों के बयान लेकर अपराध दर्ज कर लिया. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.
सूरजपुर थाना इलाके का ये मामला है. पीड़िता की उम्र 15 साल से कम है. पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर हमने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. हिरासत में लिए गए युवक से पूछताछ जारी है. आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम किया है: योगेश कुमार देवांगन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर
इन बातों का रखें ध्यान
- अपने साथ हुई घटनाओं को छिपाएं नहीं बल्कि परिजनों को बताएं
- आपके डर जाने से अपराधी के हौसले बुलंद हो जाते हैं, वो दोबारा आपको परेशान करेंगे
- खतरा होने पर पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें
- स्कूल और कॉलेज से आते-जाते सतर्क रहें
- किसी के भी बहकावे में नहीं आएं
- घटना होने पर स्थानीय पुलिस या महिला थाने में शिकायत दर्ज कराएं
- शिकायत दर्ज होने पर आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी
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