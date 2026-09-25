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अपहरण के बाद नाबालिग का दैहिक शोषण, पॉक्सो कोर्ट ने दी 20 साल की कठोर सजा

बलौदाबाजार-भाटापारा : भाटापारा की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग के अपहरण,दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाकर धमकी देने वाले आरोपी 20 साल की कठोर सजा सुनाई है. विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं अपर सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार जायसवाल ने अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में दोषी पाया.

स्कूल जाते वक्त किया था अपहरण

मामला भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र का है. पीड़िता 6 जुलाई 2024 को स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. परिजनों ने आरोपी के खिलाफ शक जताते हुए थाने में शिकायत दी. आरोपी पर नाबालिग को डराकर-धमकाकर मोटरसाइकिल पर बैठाया और मदकूद्वीप ले जाकर दुष्कर्म किया.दुष्कर्म के बाद अश्लील वीडियो बनाकर उसने पीड़िता से पैसों की मांग की और नहीं देने पर वायरल करने की धमकी दी थी. शिकायत के आधार पर भाटापारा ग्रामीण थाने अपराध पंजीबद्ध करके जांच शुरु की गई.



आरोपी की हुई गिरफ्तारी

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी जब्त की. इसके अलावा पीड़िता की डॉक्टरी जांच करवाकर रिपोर्ट भी सब्मिट की. इस मामले की विवेचना तत्कालीन विवेचना अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक पुष्पा राठौर और उनकी टीम ने की.पुलिस के अनुसार टीम ने समयबद्ध तरीके से विवेचना पूरी कर निर्धारित अवधि में अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया.