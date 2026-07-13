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बाड़मेर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, पीड़िता को अगवा कर की वारदात, तलाश में जुटी पुलिस

बाड़मेर: जिले में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोपी नाबालिग को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद पीड़िता को बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गया. परिजनों ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसका इलाज चल रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और पीड़िता के बयान दर्ज किए. महिला थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

सुनसान जगह पर दुष्कर्म: बाड़मेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने बताया कि नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का एक मामला सोमवार को महिला पुलिस थाने में दर्ज हुआ है. उन्होंने बताया कि 11 जुलाई को आरोपी महिपाल सिंह नाबालिग को गाड़ी में डालकर ले गया था और रात में उसके साथ बलात्कार किया. इसके बाद उसे सुनसान इलाके में छोड़कर फरार हो गया.