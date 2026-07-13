बाड़मेर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, पीड़िता को अगवा कर की वारदात, तलाश में जुटी पुलिस
आरोपी नाबालिग को गाड़ी में अगवा कर सुनसान जगह पर ले गया और बलात्कार किया.
Published : July 13, 2026 at 9:18 PM IST
बाड़मेर: जिले में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोपी नाबालिग को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद पीड़िता को बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गया. परिजनों ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसका इलाज चल रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और पीड़िता के बयान दर्ज किए. महिला थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
सुनसान जगह पर दुष्कर्म: बाड़मेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने बताया कि नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का एक मामला सोमवार को महिला पुलिस थाने में दर्ज हुआ है. उन्होंने बताया कि 11 जुलाई को आरोपी महिपाल सिंह नाबालिग को गाड़ी में डालकर ले गया था और रात में उसके साथ बलात्कार किया. इसके बाद उसे सुनसान इलाके में छोड़कर फरार हो गया.
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आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस: एएसपी ने बाताया कि पीड़िता ने घर पहुंचकर अपने परिजनों को आप बीती बताई. पीड़िता के चोटे भी लगी हुई थी, जिसके चलते उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस ने पहुंची ओर पीड़िता के बयान लिए गए और रिपोर्ट के आधार पर महिला थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत ही आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण और कोर्ट में बयान मंगलवार को करवाया जाएगा.