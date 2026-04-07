नाबालिग भतीजे ने बुआ के साथ की साजिश, बैंक जाते समय रुपये का झोला छीना
भतीजे ने अपनी बुआ को बहका कर साजिश रची और उसके साथ मिलकर 19,000 रुपये का झोला छीन लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 8:23 PM IST|
Updated : April 7, 2026 at 8:34 PM IST
रायबरेली: थाना भदोखर क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. भतीजे ने अपनी बुआ को बहका कर साजिश रची और उसके साथ मिलकर 19,000 रुपये का झोला छीन लिया. पुलिस ने मात्र एक दिन में दोनों बाल अपचारियों को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि घटना 6 अप्रैल 2026 की सुबह की है. ग्राम पुरे केसरी मजरे झकरासी निवासी छेदाना पत्नी श्यामलाल ने थाना भदोखर में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उन्होंने अपनी भैंस 19,000 रुपये में बेची थी. वे रुपये अपने भतीजे के साथ ग्रामीण बैंक मुंशीगंज में जमा कराने जा रही थीं. बैंक पहुंचने पर भतीजे ने कहा कि अभी लंच टाइम चल रहा है, इसलिए रुपये उसके दोस्त के यहां जमा कर देंगे.
भतीजे ने बुआ को अपनी साइकिल पर बिठाकर ले जाना शुरू किया. जैसे ही वे जुबेलेशन होटल के पास पहुंचे, एक लड़का मोटरसाइकिल पर आया और बुआ के हाथ से रुपये से भरा झोला छीनकर भाग गया.
बाद में महिला ने शक जताया कि यह घटना उनके भतीजे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की है. प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भदोखर में बाल अपचारी अभियोग दर्ज किया गया.
पुलिस ने दोनों बाल अपचारियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में एक बाल अपचारी ने बताया कि योजना के अनुसार वह अपनी बुआ को बहका कर प्रयागराज हाईवे पर सर्विस रोड की तरफ ले जा रहा था और लगातार अपने साथी को सूचना दे रहा था.
उन्होंने बताया कि जुबेलेशन होटल के पास पहुंचते ही साथी ने झोला छीन लिया. पुलिस ने छीने गए 18,700 रुपये बरामद कर लिए. दोनों बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया.