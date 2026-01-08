फरीदाबाद में नेशनल लेवल की शूटर का यौन शोषण, नेशनल राइफल एसोसिएशन ने आरोपी कोच को किया सस्पेंड
फरीदाबाद में नाबालिग नेशनल शूटर के यौन शोषण का मामला सामने आया है. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है.
Published : January 8, 2026 at 12:16 PM IST|
Updated : January 8, 2026 at 12:40 PM IST
फरीदाबाद: फरीदाबाद में एक नेशनल लेवल की नाबालिक शूटर (17 साल )के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है. नाबालिग का आरोप है कि उसके कोच ने ही उसका यौन शोषण किया है.पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.
जानें पूरा मामला: दरअसल, ये पूरा मामला फरीदाबाद के एनआईटी क्षेत्र का है. एनआईटी स्थित महिला थाना में नाबालिक शूटर ने शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में नाबालिग शूटर ने बताया कि, "16 दिसंबर 2025 को जब दिल्ली स्थित करणी सिंह शूटिंग रेंज में शूटिंग चैंपियनशिप आयोजित की जा रही थी. इसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए वह अपने कोच के साथ करणी सिंह शूटिंग रेंज में आई थी. उधर चैंपियनशिप के दौरान कोच सूरजकुंड स्थित एक होटल में ठहरा हुआ था. जब चैंपियनशिप समाप्त हो गई तो उसके कोच ने उसके परफॉर्मेंस पर चर्चा करने के बहाने उसे होटल में बुलाया. जब पीड़िता होटल पहुंची तो उसके कोच ने उसे होटल लॉबी में बुलाया."
कमरे में बुलाकर किया यौन शोषण: इस दौरान पीड़िता का आरोप है कि उसके कोच ने उस पर होटल के कमरे में चलने का दबाव बनाया. जब पीड़िता कोच के कमरे में चली गई, तो वहां पर कोच ने उसके साथ जबरदस्ती की और यौन शोषण किया."
करियर खत्म करने की दी थी धमकी: मामले में पीड़िता के परिवार ने बताया कि, "मामला 16 दिसंबर का है, लेकिन बेटी ने हमें इस बात की जानकारी 6 जनवरी को दी. वो डरी हुई थी. जानकारी के बाद हम बेटी को लेकर हम फरीदाबाद के एनआईटी स्थित महिला थाना गए, जहां पर आरोपी कोच के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया." परिवार का आरोप है कि कोच ने बेटी को उसका करियर खत्म करने की धमकी दी थी, इसीलिए वह इतने दिनों तक चुप रही.
मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस: इस पूरे मामले में फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि, "पीड़िता की मां की शिकायत पर महिला थाने में केस दर्ज कर लिया गया है. हालांकि मामला 16 दिसंबर का है और शिकायत 6 जनवरी को दर्ज किया गया है. ऐसे में पुलिस सभी पहलू की जांच कर रही है. होटल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाली जा रही है, ताकि मामले में पुलिस और पुख्ता सबूत जुटा जा सके. फिलहाल कोच और होटल स्टाफ से पूछताछ की जा रही है.
कोच सस्पेंड: इधर मामला संज्ञान में आने पर नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कोच को सस्पेंड कर दिया है. नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया ने साफ कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी कोच सस्पेंड रहेंगे.
