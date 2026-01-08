ETV Bharat / state

फरीदाबाद में नेशनल लेवल की शूटर का यौन शोषण, नेशनल राइफल एसोसिएशन ने आरोपी कोच को किया सस्पेंड

फरीदाबाद: फरीदाबाद में एक नेशनल लेवल की नाबालिक शूटर (17 साल )के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है. नाबालिग का आरोप है कि उसके कोच ने ही उसका यौन शोषण किया है.पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

जानें पूरा मामला: दरअसल, ये पूरा मामला फरीदाबाद के एनआईटी क्षेत्र का है. एनआईटी स्थित महिला थाना में नाबालिक शूटर ने शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में नाबालिग शूटर ने बताया कि, "16 दिसंबर 2025 को जब दिल्ली स्थित करणी सिंह शूटिंग रेंज में शूटिंग चैंपियनशिप आयोजित की जा रही थी. इसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए वह अपने कोच के साथ करणी सिंह शूटिंग रेंज में आई थी. उधर चैंपियनशिप के दौरान कोच सूरजकुंड स्थित एक होटल में ठहरा हुआ था. जब चैंपियनशिप समाप्त हो गई तो उसके कोच ने उसके परफॉर्मेंस पर चर्चा करने के बहाने उसे होटल में बुलाया. जब पीड़िता होटल पहुंची तो उसके कोच ने उसे होटल लॉबी में बुलाया."

कमरे में बुलाकर किया यौन शोषण: इस दौरान पीड़िता का आरोप है कि उसके कोच ने उस पर होटल के कमरे में चलने का दबाव बनाया. जब पीड़िता कोच के कमरे में चली गई, तो वहां पर कोच ने उसके साथ जबरदस्ती की और यौन शोषण किया."

करियर खत्म करने की दी थी धमकी: मामले में पीड़िता के परिवार ने बताया कि, "मामला 16 दिसंबर का है, लेकिन बेटी ने हमें इस बात की जानकारी 6 जनवरी को दी. वो डरी हुई थी. जानकारी के बाद हम बेटी को लेकर हम फरीदाबाद के एनआईटी स्थित महिला थाना गए, जहां पर आरोपी कोच के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया." परिवार का आरोप है कि कोच ने बेटी को उसका करियर खत्म करने की धमकी दी थी, इसीलिए वह इतने दिनों तक चुप रही.