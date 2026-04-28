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यूपी के वेजिटेबल वेंडर की हत्या,पंचकूला में मामूली कहासुनी के बाद मारा चाकू, पहले भी कर चुका मर्डर

पंचकूला: हरियाणा के शहर पंचकूला की राजीव कॉलोनी में मामूली कहासुनी के बाद एक नाबालिग ने कॉलोनी में ही रहने वाले सब्जी विक्रेता युवक की छाती में चाकू घोंप कर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देखकर हत्या का आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि लहूलुहान हालत में नीचे गिरे घायल युवक को लोगों ने पुलिस की मदद से पंचकूला सेक्टर 6 अस्पताल पहुंचाया. इलाज के दौरान घायल ने दम तोड़ दिया.

यूपी के वाराणसी का रहने वाला था मृतक: मृतक की पहचान मोहित के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के वाराणसी का रहने वाला था. वो परिवार के साथ वर्षों पूर्व पंचकूला की राजीव कॉलोनी में बस गया था और सब्जी की रेहड़ी लगाता था.

यूपी के वेजिटेबल वेंडर की हत्या (ETV Bharat)

कई दिन से हो रही थी कहासुनी: सेक्टर 16 पुलिस चौकी के इंचार्ज ने बताया कि नाबालिग आरोपी और मोहित के बीच मामूली बातों को लेकर कई दिनों से कहासुनी हो रही थी. इसी कहासुनी ने बड़े विवाद का रूप ले लिया और नाबालिग ने आपे से बाहर होकर गुस्से में मोहित की छाती में चाकू घोंप दिए, जिससे उसकी मौत हो गई. वारदात को उस समय अंजाम दिया गया जब, सोमवार को मोहित सब्जी मंडी की छुट्टी होने के चलते दोस्तों के साथ कपड़े खरीदने बाजार गया था. उसी दौरान नाबालिग ने न्यू इंदिरा कॉलोनी के सामने किसी मामूली बात पर फिर से मोहित से झगड़ा कर लिया. इस दौरान आरोपी ने मोहित पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे खून का अधिक रिसाव होने के चलते उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई.

चंडीगढ़ में की थी पहली हत्या: गौरतलब है कि आरोपी पर चंडीगढ़ में भी हत्या का एक मामला दर्ज है. करीब 13 वर्ष की आयु में उसने चंडीगढ़ में एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें उसे गिरफ्तार कर लिया गया था. फिलहाल वह उस मामले में जेल से जमानत पर छूटकर बाहर आया था. लेकिन अब 16 वर्ष की आयु में वो पंचकूला की राजीव कॉलोनी निवासी सब्जी विक्रेता युवक मोहित की हत्या कर मौके से फरार हो गया.