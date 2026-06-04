ETV Bharat / state

खिलौने से खेलने की उम्र में हो गई थी शादी, उजड़ चुका है सुहाग, डीसी से लगाई गुहार- मेरे बच्चे को अनाथालय में डाल दो

पलामूः जिले में मानवता को झकझोर देने वाली एक घटना निकलकर सामने आई है. पलामू डीसी के जन समाधान दिवस में बुधवार को एक लड़की वहां पहुंची और कहा कि वह अपने बच्चे को अनाथालय को सौंपना चाहती है. कारण था कि लड़की बच्चे का भरण पोषण नहीं कर पा रही थी, जिसकी चलते लड़की अनाथालय को अपना बच्चा दे देना चाहती थी.

लड़की ने डीसी से गुहार लगाई

दरअसल मां बनी लड़की की उम्र 14 वर्ष है. परिजनों ने कम उम्र में ही उसकी शादी कर दी थी और 14 वर्ष की उम्र में वह मां भी बन गई. मां बनने के बाद उसके पति का देहांत हो गया. पति की मौत के बाद उसका कोई सहारा नहीं है, जिस कारण वह डीसी के जन समाधान दिवस में पहुंचकर बच्चों को अनाथालय को सौंपने की गुहार लगा रही थी.

डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने मदद का आश्वासन दिया

लड़की की कहानी सुनाने के बाद पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने उसको प्रशासनिक मदद का आश्वासन दिया. इस मौके पर डीसी ने अधिकारियों को बच्चों को स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम से जोड़ने का निर्देश दिया ताकि भरण पोषण के लिए प्रत्येक महीने बच्चे को चार हजार रुपए मिल सके. डीसी ने लड़की को अन्य सरकारी योजना से जोड़ने का भी निर्देश दिया. साथ- साथ स्वरोजगार से भी जोड़ने के लिए मदद करने का आश्वासन दिया.

35 प्रतिशत शादियां बाल विवाह की श्रेणी में