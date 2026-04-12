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गुमला में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, सरहुल से लौटते वक्त वारदात को दिया गया अंजाम, तीन आरोपी गिरफ्तार

गुमला में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

MINOR MOLESTED IN GUMLA
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 12, 2026 at 6:45 PM IST

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गुमला: टोटो थाना क्षेत्र अंतर्गत कीता गांव में सरहुल पर्व मनाने के दौरान एक नाबालिग लड़की के साथ बारी-बारी से सामूहिक दुष्कर्म की जघन्य घटना सामने आई है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

घटना का विवरण

नाबालिग की मां ने थाने में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया. शिकायत में बताया गया कि 11 अप्रैल 2026 को दोपहर करीब 12 बजे नाबालिग सरहुल मनाने गई थी. रात में करीब 4 बजे जब वह अपने घर लौट रही थी, तभी तीन युवकों ने उसे रास्ते में रोका और जंगल झाड़ (जंगल की घनी झाड़ियों) में ले जाकर बारी-बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

मामला दर्ज होते ही टोटो थाना प्रभारी महेंद्र करमाली के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया. रांची से फॉरेंसिक टीम बुलाकर घटनास्थल की गहन जांच कराई गई. छापेमारी दल ने कीता गांव के जंगल डाड़ क्षेत्र से तीनों आरोपियों को पकड़ा. रविवार को तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. गिरफ्तार आरोपियों में प्रदीप तुरी (24 वर्ष), सुरेश उरांव (22 वर्ष), मुकेश लोहरा (29 वर्ष) शामिल हैं

थानेदार का बयान

थानेदार महेंद्र करमाली ने बताया, “नाबालिग के परिजनों द्वारा दी गई शिकायत पर तुरंत कांड दर्ज किया गया. फॉरेंसिक टीम की मदद से छानबीन की गई और आरोपियों को जंगल डाड़ से धर दबोचा गया.” उन्होंने कहा कि पुलिस की टीम में कुंदन कुमार सिंह, चंद्रशेखर नायक, मंगल टुडू सहित अन्य जवान भी शामिल थे. पुलिस आगे की जांच कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि आरोपी पूरे मामले में शामिल थे. नाबालिग की सुरक्षा और मेडिकल जांच भी कराई जा चुकी है.

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