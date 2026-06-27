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श्रीगंगानगर: तीन दिन तक अलग-अलग होटलों में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, 8 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Sriganganagar )

श्रीगंगानगर: जिले के सदर थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका से कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में खुलासा हुआ है कि होटल प्रबंधकों के मोबाइल फोन से बालिका की तस्वीरें कई लोगों को भेजी गई थीं. पुलिस अब इन मोबाइल नंबरों के आधार पर अन्य संदिग्धों की पहचान करने में जुटी हुई है. तीन दिन तक अलग-अलग होटलों में हुए इस जघन्य अपराध में अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव ने कहा कि पीड़िता के बयान के आधार पर कार्रवाई की जा रही है. जिन होटलों में यह घटनाक्रम हुआ, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें सीज कराया जाएगा. लिस अधीक्षक हरिशंकर यादव ने बताया कि गत 18 जून को घर से निकली नाबालिग एक ई-रिक्शा चालक के संपर्क में आई. जिसने उसे हाउसिंग बोर्ड चौराहे स्थित एक होटल पहुंचाया. आरोप है कि इसके बाद 18 से 21 जून के बीच अलग-अलग होटलों में कई लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. मामले का खुलासा तब हुआ जब बालिका की मां ने सदर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और तकनीकी जांच के आधार पर बालिका को बरामद कर पूरे मामले का पर्दाफाश किया. पढ़ें: 5 साल की मासूम से दुष्कर्म : जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश पीड़िता से मिले, बोले- आरोपी जल्द होगा गिरफ्तार