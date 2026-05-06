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बिहार में चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म: पटना जंक्शन से उठाया, 2 दिनों तक दरिंदगी

राजधानी पटना में एक नाबालिग लड़की के साथ दो दिनों तक गैंगरेप होते रहा. आरोपियों ने मदद के नाम पर पटना जंक्शन से उठाया था.

Minor Molested In Car In Patna
सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 6, 2026 at 12:38 PM IST

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पटना: पटना की सड़कों और बंद कमरों में 15 साल की मासूम से दो दिनों तक दरिंदगी होती रही. आज वह जिंदगी और मौत से जूझ रही है. दरअसल, एक मई की दोपहर 15 साल की नाबालिग लड़की अपने परिवार से मिलने की खुशी लेकर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से ट्रेन पकड़कर पटना पहुंची थी. उसे क्या पता था कि स्टेशन की भीड़ में 'मदद' का झांसा देने वाला शख्स उसके साथ दरिंदगी करेगा.

जंक्शन पर चोरी: पटना रेल पुलिस के अनुसार पीड़िता 28 अप्रैल को विजयवाड़ा जंक्शन से ट्रेन में बैठी थी. 1 मई की दोपहर 3 बजे पटना जंक्शन पहुंची. लड़की को यहां से अपने गांव मोतिहारी जाना था, लेकिन स्टेशन पर ही उसका मोबाइल फोन चोरी हो गया. उसे समझ नहीं आ रहा था कि, क्या करना है? मोबाइल खोने और परिजनों से संपर्क नहीं होने के कारण जंक्शन पर रोये जा रही थी. तभी विकास उर्फ विजय नाम का युवक उसके पास आता है. अपनापन दिखाते हुए उसे चुप कराता है और चोरी की शिकायत दर्ज कराने के नाम पर विश्वास में लेता है.

मदद की नीयत हैवानियत में बदली: इस मुश्किल घड़ी में मदद मिलती देख लड़की उस युवक पर भरोसा कर लेती है. वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है. इसके बाद युवक उसे अपने ऑटो में गांधी मैदान ले जाता है. गांधी मैदान पहुंचने के बाद युवक ने अपने दोस्त अरविंद को बुलाता है. अरविंद सफेद रंग की कार से पहुंचता है. इसके बाद दोनों ने बच्ची को कार में बैठने को कहता है. बच्ची कार में बैठ जाती है, इसके बाद उसके साथ दरिंदगी शुरू हो जाती है.

पटना की सड़कों पर चलती कार में गैंगरेप: दोनों आरोपी विकास और अरविंद ने मिलकर पटना की सड़कों पर चलती कार में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. जब मासूम ने इसका विरोध किया तो दोनों ने उसे जान से मारने की धमकी देकर चुप करा दिया गया. इस दौरान दोनों कई बार गैंगरेप किए. 1 मई की रात और अगले दिन 2 मई तक शहर में ही इधर-उधर घुमाता रहा.

Minor Molested In Car In Patna
पटना रेल पुलिस से दी गयी जानकारी (ETV Bharat)

तीन लोगों ने मिलकर किया गैंगरेप: एक मई की घटना से दोनों आरोपियों का मन नहीं भरा तो 2 मई की शाम होते ही दरिंदगी का दूसरा दौर शुरू दिया. आरोपी विकास और अरविंद लड़की को बेऊर के एक निर्माणाधीन मकान में ले गए. वहां पवन राय नाम का तीसरा आरोपी पहले से था. अब तीनों ने मिलकर पहले लड़की को बंधक बनाया और फिर पूरी रात उसके साथ दरिंदगी की. लगातार हुई इस हैवानियत के कारण बच्ची की हालत बिगड़ गयी. उसे हेवी ब्लीडिंग होने लगी.

लहुलुहान लड़की को दोबारा लेने पहुंचा आरोपी: लगातार दो दिनों तक हैवानिय के कारण बच्ची की स्थिति खराब हो गयी. इस दौरान जब आरोपियों को लगा कि बच्ची की जान जा सकती है, तो सभी ने मिलकर उसे लहूलुहान हालत में दानापुर स्टेशन के पास छोड़ दिया और मौके से फरार हो गया. लड़की किसी तरह स्टेशन पहुंची. इसी बीच विकास फिर से वापस आया कि लड़की कहीं पुलिस के पास तो नहीं गयी. वह फिर से उसे साथ ले जाने का दबाव बनाने लगा.

हिम्मत दिखाई को पकड़ा गया आरोपी: हालांकि इस दौरान लड़की ने हिम्मत दिखाई और शोर मचाना शुरू किया. स्टेशन में मौजूज यात्रियों को अनहोनी का शव हुआ. यात्रियों ने तुरंत जीआरपी को इसकी खबर दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को कब्जे में लिया और विकास उर्फ विजय और पवन राय को मौके से गिरफ्तार कर लिया. वहीं कार मालिक अरविंद मौके से फरार हो गया. जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है.

"दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. दानापुर जीआरपी में गैंगरेप और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. पीड़िता को पटना के पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. फॉरेंसिक टीम के द्वारा भी सैंपल लेकर जांच की जा रही है." -आनंद कुमार राय, पटना रेल एसपी

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