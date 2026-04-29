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नाबालिग से किया दुष्कर्म, बनाए अश्लील वीडियो, धर्म परिवर्तन का डाला दबाव, आरोपी गिरफ्तार

भीलवाड़ा कोतवाली थाना ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म कर धर्म बदलने का दबाव बनाने का मामला दर्ज हुआ. इस मामले में कोतवाली पुलिस ने त्वरित कारवाई करते हुए मंगलवार देर रात आरोपी 21 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया. इससे पूछताछ की जा रही है. वहीं धर्म बदलने के दबाव के आरोप के मामले में भीलवाड़ा सिटी डीवाईएसपी सज्जन सिंह जांच कर रहे हैं. धार्मिक स्थल ले जाकर बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव: कोतवाली थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर ने बताया कि थाना क्षेत्र की रहने वाली 17 साल की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने कोतवाली थाने में दी. रिपोर्ट में आरोपी ने सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर नाबालिग से दोस्ती की और मिलने बुलाकर अश्लील वीडियो बनाए. फिर अपना असली नाम बताया. आरोपी ने अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने की धमकी देने के साथ दुष्कर्म कर पीड़िता को धार्मिक स्थल पर ले जाकर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया.