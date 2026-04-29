नाबालिग से किया दुष्कर्म, बनाए अश्लील वीडियो, धर्म परिवर्तन का डाला दबाव, आरोपी गिरफ्तार
पुलिस का कहना है कि आरोपी ने सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर नाबालिग से दोस्ती की.
Published : April 29, 2026 at 6:34 PM IST
भीलवाड़ा: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म कर धर्म बदलने का दबाव बनाने का मामला दर्ज हुआ. इस मामले में कोतवाली पुलिस ने त्वरित कारवाई करते हुए मंगलवार देर रात आरोपी 21 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया. इससे पूछताछ की जा रही है. वहीं धर्म बदलने के दबाव के आरोप के मामले में भीलवाड़ा सिटी डीवाईएसपी सज्जन सिंह जांच कर रहे हैं.
धार्मिक स्थल ले जाकर बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव: कोतवाली थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर ने बताया कि थाना क्षेत्र की रहने वाली 17 साल की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने कोतवाली थाने में दी. रिपोर्ट में आरोपी ने सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर नाबालिग से दोस्ती की और मिलने बुलाकर अश्लील वीडियो बनाए. फिर अपना असली नाम बताया. आरोपी ने अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने की धमकी देने के साथ दुष्कर्म कर पीड़िता को धार्मिक स्थल पर ले जाकर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया.
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सख्त कारवाई की मांग: पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर विभिन्न टीमों का गठन किया गया. इस मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने मंगलवार रात्रि को आरोपी 21 वर्षीय युवक सुल्तान खान को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं इस मामले में धर्मगुरु पर धर्म बदलने के दबाव के आरोप के मामले की जांच भीलवाड़ा सिटी डिवाईएसपी सज्जन सिंह कर रहे हैं. वहीं नाबालिग से दुष्कर्म व धर्म बदलने के दबाव का मामला सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी भी कोतवाली थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ सख्त कारवाई की मांग की. जिस पर पुलिस ने संगठन के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि इस मामले में जो भी संलिप्त होगा, उनके खिलाफ सख्त कारवाई की जाएगी.