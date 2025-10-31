ETV Bharat / state

जशपुर में बच्ची के साथ दुष्कर्म, नाबालिग आरोपी को भेजा गया बाल सुधार गृह

नाना-नानी के साथ गई थी बच्ची : एएसपी अनिल कुमार सोनी ने बताया कि बगीचा थाना क्षेत्र में एक बच्ची अपने नाना-नानी के साथ टमाटर के खेत में गई थी.जब नाना-नानी खेत में काम में व्यस्त थे, तभी गांव का ही एक किशोर वहां पहुंचा और बच्ची को बहला-फुसलाकर पास के जंगल की ओर ले गया. जहां उसने मासूम के साथ दुष्कर्म जैसी अमानवीय हरकत की और मौके से फरार हो गया.

जशपुर : छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक दर्दनाक वारदात सामने आई है.यहां नाबालिग ने 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है. पीड़ित बच्ची के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को बाल संप्रेषण गृह भेजा है.

ASP के मुताबिक कुछ देर बाद जब बच्ची डरी-सहमी हालत में अपने नाना-नानी के पास लौटी, तो उसने घटना की पूरी जानकारी दी.जिसके बाद बगीचा थाना पहुंचे। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मामला दर्ज किया.





परिजनों की शिकायत पर आरोपी किशोर के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया. आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, और साक्ष्यों के आधार पर उसे बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है- अनिल कुमार सोनी, एएसपी





पुलिस ने बच्ची का डॉक्टरी परीक्षण कराने के बाद परिजनों के बयान भी दर्ज किए हैं. आगे की जांच पुलिस कर रही है.आपको बता दें कि बगीचा थाना क्षेत्र में ही कुछ महीने पहले डेढ़ साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई थी.जिसमें आरोपी 50 साल का अधेड़ था.शराब के नशे में आरोपी ने मोहल्ले में खेल रही बच्ची को उठाकर उसके साथ गलत काम किया था. जिसे पुलिस ने बाद में अरेस्ट किया था.

