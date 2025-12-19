ETV Bharat / state

वाटरफॉल घूमने गए छात्र-छात्रा को डराकर जबरन बनवाया शारीरिक संबंध, एमएमएस बनाकर वायरल करने की धमकी, मनचलों की तलाश में पुलिस

कोडरमा के तिलैया में नाबालिग छात्र-छात्रा के साथ छेड़खानी की गई है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

तिलैया थाना (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 19, 2025 at 1:03 PM IST

Updated : December 19, 2025 at 1:13 PM IST

कोडरमा: जिले के तिलैया थाना क्षेत्र के जरगा पंचायत में वृंदाहा वाटरफॉल घूमने गए एक नाबालिग लड़के और लड़की के साथ मारपीट और छेड़खानी का मामला सामने आया है. मनचलों ने हथियार के बल पर दोनों नाबालिगों को शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया. इसके बाद उन्होंने इस घटना का वीडियो बनाया और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उनसे पैसे ऐंठे. पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

घटना की जानकारी देते हुए पीड़ित नाबालिग ने बताया कि गुरुवार सुबह वह अपनी क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ बाइक से वृंदाहा वाटरफॉल गया था. वापस आते समय दो युवकों ने उनकी बाइक रोक ली और चाबी निकाल ली. इसके बाद उन्होंने हथियार के बल पर जबरन दोनों को शारीरिक संबंध बनाने को कहा. इस दौरान उन्होंने उनका एमएमएस भी बनाया.

एमएमएस बनाने के बाद दोनों युवकों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 10,000 रुपये की मांग की. पीड़ित ने किसी तरह अपने दोस्तों से 4,635 रुपये का इंतजाम किया और पैसे ऑनलाइन आरोपियों में से एक को ट्रांसफर कर दिए, जिससे वह उनके चंगुल से बच निकला. वहां से निकलने के बाद नाबालिग थाने पहुंचा और पूरी घटना बताते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई. पुलिस मामले की जांच कर रही है और पीड़ित की निशानदेही के आधार पर आरोपियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है.

इस मामले में तिलैया थाना प्रभारी विनय कुमार ने बताया कि पीड़ित द्वारा आवेदन मिला है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. आरोपियों की तलाश की जा रही है.

