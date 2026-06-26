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महासमुंद में नाबालिग ने की प्रेमिका की हत्या, टेड़ी नाले के रेत में दबी मिली लाश, आरोपी गिरफ्तार

नाबालिग प्रेमी ने बालिग प्रेमिका को गिफ्ट देने के बहाने बुलाया और उसपर जानलेवा हमला कर दिया.

Minor lover murders girlfriend
पकड़ा गया नाबालिग प्रेमी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 26, 2026 at 4:04 PM IST

4 Min Read
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महासमुंद: बीते 22 जून को खल्लारी थाना इलाके के रामखेड़ा झारा के टेड़ी नाले से एक शव बरामद हुआ था. शव रेत में गड़ा मिला था. पुलिस ने आज हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक आरोपी को पकड़ा है. पकड़ा गया आरोपी नाबालिग है और मृतक युवती का प्रेमी था. खल्लारी पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला अज्ञात हत्या का प्रतीत हो रहा था, लेकिन वैज्ञानिक जांच, फोरेंसिक साक्ष्यों और तकनीकी पड़ताल के आधार पर पुलिस ने पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश किया.

नाबालिग ने प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या

पुलिस के अनुसार 22 जून को ग्रामीणों ने खल्लारी पुलिस को सूचना दी कि रामखेड़ा झारा स्थित टेड़ी नाला के पास रेत में एक युवती का शव दबा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. घटनास्थल पर शव के समीप एक पर्स, चप्पल और बालों के गुच्छे मिले. शव आधा रेत में दबा हुआ था तथा सिर पर गंभीर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे. शव का पोस्टमार्टम कराए जाने पर सामने आया कि युवती की मौत सिर पर किसी भारी वस्तु से वार किए जाने और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुई थी. जांच के दौरान मृतका की पहचान झारा निवासी के रूप में हुई. इसके बाद पुलिस ने युवती के परिचितों और संपर्कों की गहन जांच शुरू की.

पकड़ा गया नाबालिग प्रेमी (ETV Bharat)

पकड़ा गया नाबालिग प्रेमी

पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को पता चला कि मृतका की दोस्ती एक नाबालिग से थी. दोनों के बीच लंबे समय से संपर्क था, लेकिन युवती उस नाबालिग से शादी करना चाहती थी. इसी बात को लेकर दोनों के बीच लगातार विवाद चल रहा था. पुलिस जांच में सामने आया कि घटना वाले दिन नाबालिग युवक ने युवती को मिलने के लिए टेड़ी नाला के पास बुलाया और वहां पर उसकी हत्या कर दी.

युवती ने नाबालिग को धोखे से फोन कर नाले पर मिलने के लिए बुलाया. युवती जब वहां पर पहुंची तो उसने कहा कि वो उसके लिए एक सुंदर सा गिफ्ट लाया है. नाबालिग ने युवती से कहा कि वो गिफ्ट तभी उसे देगा जब वो अपनी आंखें बंद करेगी. युवती ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, नाबालिग ने पास रखे बोल्डर से उसके सिर पर जोरदार वार दिया. युवती की मौके पर ही मौत हो गई. नाबालिग ने शव को रेत में छिपा दिया और मौके से फरार हो गया. नाबालिग ने मौके से हत्या के सारे सबूत हटा दिए और लड़की का पर्स और चप्पल दूसरी जगह पर फेंक दिया: प्रतिभा पाण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

पुलिस ने शव बरामद किया

आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पत्थर सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए गए हैं. पुलिस ने नाबालिग आरोपी के विरुद्ध हत्या सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे विधिक प्रक्रिया के तहत किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्रवाई शुरू कर दी है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पाण्डेय ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तकनीकी एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच की, जिसके परिणामस्वरूप हत्या की पूरी गुत्थी सुलझा ली गई. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त पत्थर सहित अन्य साक्ष्य बरामद कर लिए हैं और मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है.


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