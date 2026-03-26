दोस्तों के साथ घूमने रामनगर गया था फैजान, ठेकेदार के लालच में फंसकर गंवा दी जान, जानें दर्दभरी कहानी
बीते दिन रामनगर में वेल्डिंग का काम कर रहा नाबालिग मजदूर दो मंजिला इमारत से गिरकर घायल हो गया था, जिसकी आज मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 26, 2026 at 4:54 PM IST
रुद्रपुर: उत्तराखंड के रामनगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नाबालिग किशोर की वेल्डिंग कार्य के दौरान दो मंजिला इमारत से गिरकर मौत हो गई. परिजनों ने ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है.
रामनगर में एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया. यहां स्थित एक रिसॉर्ट में काम करने के दौरान 16 वर्षीय किशोर की दो मंजिला इमारत से गिरकर मौत हो गई. मृतक की पहचान फैजान अली के रूप में हुई है, जो मूल रूप से रामपुर के खरा बास मिलक क्षेत्र का रहने वाला था.
परिजनों के अनुसार फैजान अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए रामनगर गया था. इसी दौरान उसकी मुलाकात एक ठेकेदार से हुई, जिसने उसे काम का लालच दिया. ठेकेदार ने भरोसा दिलाया कि काम पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ कराया जाएगा, लेकिन आरोप है कि यह वादा पूरी तरह झूठा साबित हुआ.
बताया जा रहा है कि 25 मार्च को ठेकेदार ने फैजान को जबरन रिसॉर्ट की दो मंजिला इमारत की छत पर वेल्डिंग का काम करने के लिए भेज दिया. किशोर ने इस कार्य को करने से मना भी किया, लेकिन उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया. सबसे गंभीर बात यह रही कि उसे किसी भी प्रकार के सुरक्षा उपकरण जैसे हेलमेट, बेल्ट या सेफ्टी किट उपलब्ध नहीं कराई गई.
बताया जा रहा है कि काम के दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से फैजान नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद उसे तत्काल रामनगर और काशीपुर के निजी अस्पतालों में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया. इसके बाद उसे रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया.
परिजनों का आरोप है कि हादसे के बाद ठेकेदार मौके से फरार हो गया और उसने किसी प्रकार की मदद नहीं की. इस घटना ने ठेकेदार की लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना रवैये को उजागर किया है. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
मृतक के परिवार ने रामनगर कोतवाली में तहरीर देकर ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं समाजसेवी सुशील गाबा भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे जहां उनके द्वारा परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया. उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और दोषियों को सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा.
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