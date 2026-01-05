ETV Bharat / state

बीजापुर में IED विस्फोट, नाबालिग गंभीर घायल, सुरक्षा बलों ने जंगल नहीं जाने की अपील की

बीजापुर के कोरचोली में माओवादियों ने कायराना हरकत की, जिसमें एक 15 साल का लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया.

IED BLAST IN BIJAPUR
बीजापुर आईईडी विस्फोट (ETV Bharat Chhattisgarh)
बीजापुर: नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में आईईडी ब्लास्ट की घटना हुई है. बीजापुर के गंगालूर थाना के कोरचोली गांव में एक नाबालिग नक्सलियों के लगाए आईईडी की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना आज सुबह की है.

आईईडी पर पैर पड़ने से नाबालिग को आई चोट

ASP चद्रकांत गोवर्ना ने घटना की जानकारी दी. 15 साल का राम पोटाम निवासी कोरचोली नदीपारा, लेंड्रा–कोरचोली जंगल क्षेत्र की ओर गया था. तभी जंगल में नक्सलियों के लगाए आईईडी पर उसका पैर पड़ गया. जिससे जोरदार विस्फोट हो गया और नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया. राम पोटाल के पैर में गंभीर चोट आई है.

प्राथमिक उपचार के बाद बीजापुर रेफर

आईईडी विस्फोट की घटना के बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाला. 222 केंद्रीय रिजर्व पुलिस कैंप कोरचोली में घायल को प्राथमिक उपचार देने के बाद बीजापुर रेफर किया गया है. जहां उसका इलाज जारी है. चिकित्सकों के अनुसार घायल की हालत गंभीर लेकिन स्थिर बताई जा रही है.

सघन सर्चिंग व IED निष्क्रियकरण अभियान

घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा सख्त कर दी गई है. सुरक्षा बल कोरचोली एवं आसपास के जंगलों में सघन सर्चिंग अभियान चला रहे हैं. साथ ही माओवादियों द्वारा लगाए गए अन्य संभावित IED की तलाश और उसे निष्क्रिय करने की कार्रवाई भी तेज कर दी गई है.

ग्रामीणों और आम लोगों से सतर्क रहने की अपील

पुलिस एवं सुरक्षा एजेंसियों ने इस घटना को माओवादियों की कायराना करतूत बताते हुए आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. विशेष रूप से जंगलों और दुर्गम इलाकों में आवागमन के दौरान सावधानी बरतने, अनजान रास्तों पर न जाने और किसी भी संदिग्ध वस्तु, सामग्री या गतिविधि की जानकारी तत्काल नजदीकी पुलिस थाना या सुरक्षा कैंप को देने की अपील की गई है.

बस्तर में IED ब्लास्ट की घटनाएं

15 दिसंबर 2025 - बीजापुर आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल

12 दिसंबर 2025 - बीजापुर आईईडी ब्लास्ट में महिला घायल

27 नवंबर 2025 - सुकमा आईईडी ब्लास्ट में महिला आरक्षक घायल

9 अक्टूबर 2025: बीजापुर में नक्सलियों के बिछाए IED ब्लास्ट में आदिवासी बच्चा गंभीर रुप से घायल हुआ.

5 अगस्त 2025 : बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट में ग्रामीण घायल

20 जुलाई 2025 : भोपालपट्टनम में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में नाबालिग घायल

14 जुलाई 2025 : बीजापुर के मद्देड़ थाना क्षेत्र में IED पर पड़ा पैर, चार घायल

2 जुलाई 2025 : बीजापुर में पुटु बीनने के लिए गया ग्रामीण आईईडी की चपेट में आया

30 मई 2025 : बीजापुर के मद्देड़ नेशनल पार्क में आईईडी ब्लास्ट, 3 ग्रामीण घायल.

7 अप्रैल 2025 : अबूझमाड़ के जंगल में IED ब्लास्ट, एक ग्रामीण घायल

4 अप्रैल 2025 : नारायणपुर में नक्सलियों का आईईडी ब्लास्ट, 1 की मौत, एक घायल

30 मार्च 2025 : बीजापुर नक्सल एनकाउंटर के दूसरे दिन IED ब्लास्ट, महिला की मौत

7 मार्च 2025 : नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट, मजदूर की मौत, एक घायल

12 जनवरी 2025 : सुकमा आईईडी ब्लास्ट में 10 साल की बच्ची घायल, बीजापुर में दो पुलिसकर्मी घायल

10 जनवरी 2025 : ओरछा में प्रेशर आईईडी विस्फोट की 2 घटनाएं, ग्रामीण की मौत, 3 घायल

TAGGED:

बीजापुर आईईडी विस्फोट
BIJAPUR BLAST
IED BLAST BASTAR
बीजापुर नाबालिग घायल
IED BLAST BIJAPUR

