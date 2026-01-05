ETV Bharat / state

बीजापुर में IED विस्फोट, नाबालिग गंभीर घायल, सुरक्षा बलों ने जंगल नहीं जाने की अपील की

बीजापुर: नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में आईईडी ब्लास्ट की घटना हुई है. बीजापुर के गंगालूर थाना के कोरचोली गांव में एक नाबालिग नक्सलियों के लगाए आईईडी की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना आज सुबह की है.

आईईडी पर पैर पड़ने से नाबालिग को आई चोट

ASP चद्रकांत गोवर्ना ने घटना की जानकारी दी. 15 साल का राम पोटाम निवासी कोरचोली नदीपारा, लेंड्रा–कोरचोली जंगल क्षेत्र की ओर गया था. तभी जंगल में नक्सलियों के लगाए आईईडी पर उसका पैर पड़ गया. जिससे जोरदार विस्फोट हो गया और नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया. राम पोटाल के पैर में गंभीर चोट आई है.

प्राथमिक उपचार के बाद बीजापुर रेफर

आईईडी विस्फोट की घटना के बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाला. 222 केंद्रीय रिजर्व पुलिस कैंप कोरचोली में घायल को प्राथमिक उपचार देने के बाद बीजापुर रेफर किया गया है. जहां उसका इलाज जारी है. चिकित्सकों के अनुसार घायल की हालत गंभीर लेकिन स्थिर बताई जा रही है.

सघन सर्चिंग व IED निष्क्रियकरण अभियान

घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा सख्त कर दी गई है. सुरक्षा बल कोरचोली एवं आसपास के जंगलों में सघन सर्चिंग अभियान चला रहे हैं. साथ ही माओवादियों द्वारा लगाए गए अन्य संभावित IED की तलाश और उसे निष्क्रिय करने की कार्रवाई भी तेज कर दी गई है.

ग्रामीणों और आम लोगों से सतर्क रहने की अपील

पुलिस एवं सुरक्षा एजेंसियों ने इस घटना को माओवादियों की कायराना करतूत बताते हुए आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. विशेष रूप से जंगलों और दुर्गम इलाकों में आवागमन के दौरान सावधानी बरतने, अनजान रास्तों पर न जाने और किसी भी संदिग्ध वस्तु, सामग्री या गतिविधि की जानकारी तत्काल नजदीकी पुलिस थाना या सुरक्षा कैंप को देने की अपील की गई है.

