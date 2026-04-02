नाबालिग लड़कियों से दुर्ग में कराई जा रही गांजा तस्करी, रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा
गांजे के साथ पकड़ गई लड़कियों की उम्र 14 से 15 साल के बीच है. पुलिस अब मास्टरमाइंड की तलाश में है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 2, 2026 at 8:29 PM IST
दुर्ग: भिलाई पुलिस ने नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे स्टेशन पर घेराबंदी कर तीन नाबालिग लड़कियों को हिरासत में लिया है. पुलिस ने पकड़ी गई लड़कियों के पास से 8 लाख का गांजा बरामद किया है.
नाबालिग बच्चियों से कराई जा रही गांजा तस्करी
पकड़ी गई किशोरियों की उम्र महज 14 से 15 वर्ष के बीच बताई जा रही है, जिसने इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया है. दरअसल पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इन लड़कियों का परिवार पहले से ही गांजा तस्करी के धंधे में शामिल रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, एक आरोपी किशोरी की मां पूर्व में इसी मामले में जेल जा चुकी है. परिवार की आर्थिक स्थिति और पुराने आपराधिक जुड़ाव के चलते अब इन नाबालिगों ने भी इस अवैध रास्ते को अपना लिया. बताया जा रहा है कि ये तीनों लड़कियां मध्य प्रदेश के बैतूल की निवासी हैं और ओडिशा के बलांगीर से गांजा लेकर ट्रेन के जरिए भिलाई पहुंची थी.
जल्द हो सकता है बड़े रैकेट का खुलासा
दुर्ग पुलिस को पहले से ही इस रूट पर तस्करी की सूचना थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई. एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि इस मामले में एक बड़े नेटवर्क के सक्रिय होने की आशंका है. प्रारंभिक जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि तस्कर पुलिस से बचने के लिए नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल कूरियर के रूप में कर रहे हैं. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं इन लड़कियों से जबरन तस्करी तो नहीं करवाई जा रही. फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और आने वाले दिनों में बड़े खुलासे की संभावना जताई जा रही है.
एनडीपीएस एक्ट क्या है
एनडीपीएस एक्ट के तहत गांजा की तस्करी और बिक्री गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है. बरामद मात्रा को देखते हुए आरोपियों पर कठोर धाराएं लगाई गई हैं. इस कानून में सजा और जुर्माने का प्रावधान कड़ा है, ताकि मादक पदार्थों के कारोबार पर प्रभावी रोक लगाई जा सके. कानूनी जानकारों का कहना है कि यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो दोषियों को लंबी अवधि की सजा हो सकती है.
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