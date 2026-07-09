ETV Bharat / state

पंतनगर विश्वविद्यालय परिसर में नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़, महिलाओं ने घेरी कोतवाली, जमकर हुआ वबाल

रुद्रपुर: देश के प्रतिष्ठित पंतनगर विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को तार-तार करने वाली एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है. पंतनगर विश्वविद्यालय परिसर में कुछ मासूम नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और अभद्रता की गई है. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में जबरदस्त उबाल है. गुस्साए परिजनों और सैकड़ों महिलाओं ने देर रात पंतनगर कोतवाली का घेराव कर भारी हंगामा किया. जनता के भारी आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने आरोपी ठेका कर्मी के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

पंतनगर विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा पर बड़ा सवाल: गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है. विश्वविद्यालय के सुरक्षित माने जाने वाले परिसर के भीतर कुछ नाबालिग बच्चियों के साथ कथित रूप से छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार किए जाने की घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है. इस शर्मनाक हरकत की जानकारी जैसे ही स्थानीय निवासियों और बच्चियों के परिजनों को हुई, पूरे क्षेत्र में तीव्र आक्रोश फैल गया.बुधवार की देर रात पंतनगर कोतवाली में भारी गहमा-गहमी और हंगामे का माहौल देखने को मिला. जहां बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय लोग आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर डट गए.

शाम को घूमने निकली थीं बच्चियां, अकेलेपन का उठाया फायदा: मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार की शाम को कुछ नाबालिग बच्चियां पंतनगर विश्वविद्यालय परिसर के भीतर ही टहलने और घूमने के लिए निकली थीं. आरोप है कि इसी दौरान विश्वविद्यालय परिसर में ही कार्यरत एक ठेका कर्मी, जिसकी पहचान दीपक शर्मा के रूप में हुई है, ने बच्चियों को अकेला पाकर उनके साथ बदसलूकी शुरू कर दी. आरोपी ने मर्यादाओं को ताक पर रखकर बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की और अश्लील व अभद्र व्यवहार किया. सहमी हुई बच्चियों ने किसी तरह सूझबूझ दिखाई और आरोपी के चंगुल से छूटकर भागते हुए अपने घर पहुंचीं. रोती-बिलखती बच्चियों ने जब अपने परिजनों को इस पूरी आपबीती और शर्मनाक हरकत की जानकारी दी, तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई.

कोतवाली में आधी रात तक हंगामा, महिलाओं ने की सख्त सजा की मांग: घटना की सूचना जंगल की आग की तरह पूरे परिसर और आसपास के क्षेत्रों में फैल गई. देखते ही देखते पीड़ित परिजनों के साथ सैकड़ों स्थानीय नागरिक और विशेष रूप से भारी संख्या में महिलाएं एकजुट हो गईं. आक्रोशित भीड़ तुरंत पंतनगर कोतवाली पहुंच गई. पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया. कोतवाली परिसर में देर रात तक लोगों की भारी भीड़ जुटी रही और माहौल बेहद तनावपूर्ण बना रहा.

प्रदर्शन कर रहे लोगों और महिलाओं का साफ कहना था कि पंतनगर विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित, अनुशासित और सुरक्षित माने जाने वाले शैक्षणिक परिसर में इस तरह की घिनौनी वारदात को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यदि बेटियां विश्वविद्यालय परिसर के अंदर भी सुरक्षित नहीं हैं, तो वे कहां सुरक्षित रहेंगी? प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन से मांग की कि आरोपी को तत्काल सलाखों के पीछे भेजा जाए. उसके खिलाफ ऐसी कठोरतम धाराओं में मुकदमा चलाया जाये.