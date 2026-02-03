ETV Bharat / state

गाजियाबाद: चौथी मंजिल पर बैठकर किशोरी ने की जान देने की कोशिश, फायर विभाग ने बचाई जान

फायर विभाग की टीम की तत्परता से बची जान सूचना मिलते ही डिजास्टर फायर वैन सर्विस यूनिट घटना स्थल के लिए रवाना हुई. घटनास्थल पर पहुंची फायर विभाग की टीम ने देखा की 16 वर्षीय किशोरी मकान की चौथी मंजिल पर बनी पानी की टंकी पर बैठी हुई है. किशोरी मानसिक रूप से अत्यंत उत्तेजित अवस्था में थी और आसपास आने वाले लोगों पर पत्थर फेंकने के साथ-साथ नीचे कूदने की कोशिश कर रही थी. स्थानीय लोग भी किशोरी को नीचे उतारने का प्रयास कर रहे थे.

नई दिल्ली/गाजियाबाद : उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित खोड़ा कॉलोनी के लाल मंदिर इलाके में मंगलवार तड़के उसे वक्त अफरा-तफरी का माहौल बन गया जब एक चार मंजिला इमारत की छत पर बैठी नाबालिग किशोरी के कूद गई. घटना सुबह तकरीबन चार बजे की है. स्थानीय निवासियों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने अग्निशमन विभाग को मामले की सूचना दी.

सड़क पर भारी भीड़ लगी हुई थी. थोड़ी सी भी चूक बड़े हादसे में तब्दील हो सकती थी. हालात की गंभीरता को देखते हुए फायर विभाग की टीम के फायरमैन विनय यादव, आयुष्मान और विकास ने सूझबूझ और साहस का परिचय दिया. फायर विभाग की टीम अन्य मकान की छत के रास्ते किशोरी तक पहुंची और लगातार उससे बात करते हुए किशोरी को शांत करने का प्रयास किया. करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद फायर विभाग की टीम ने सुरक्षित किशोरी को नीचे उतार लिया.



मामले की जांच में जुटी पुलिस

फायर विभाग की टीम ने किशोरी को परिजनों के सौंप दिया है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, किशोरी घरेलू कामों के चलते काफी मानसिक तनाव में थी. हालांकि, पुलिस मामले की जांच कर रही है.



मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने दी ऑपरेशन की जानकारी

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक, 3 फरवरी 2026 को सुबह तकरीबन 4 बजकर 10 मिनट पर वैशाली फायर स्टेशन सूचना प्राप्त हुई थी कि खुद कॉलोनी के लाल मंदिर इलाके में एक किशोरी चौथी मंजिल पर स्थित पानी की टंकी में लटकी हुई है. नीचे कूदने की कोशिश कर रही है जिसके गिरने की संभावना बनी हुई है. जिसके तुरंत बाद घटनास्थल पर टीम को रवाना किया गया. घटनास्थल पर पहुंचने के बाद टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई और किशोरी को सुरक्षित नीचे उतर लिया गया. जिसके बाद उसे परिजनों के सौंप दिया गया.

