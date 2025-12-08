शौच के लिए निकली दसवीं की छात्रा का जंगल में मिला शव, हत्या की आशंका
बालिका के गले पर कुछ संदिग्ध निशान मिले हैं, जिसके आधार पर प्राथमिक तौर पर हत्या की आशंका जताई जा रही है.
Published : December 8, 2025 at 5:16 PM IST
चूरू: जिले के बीदासर उपखंड के एक गांव में शौच के लिए घर से निकली एक नाबालिग छात्रा का शव स्थानीय जंगल में मिला है. इस घटना से ग्रामीणों में रोष व दहशत का माहौल है. एडिशनल एसपी दिनेश कुमार ने बताया कि घटना घंटियाल बड़ी की है.
उन्होंने बताया कि दसवीं की छात्रा सुबह शौच के लिए रोजाना की तरह नजदीकी जंगल में गई थी. जब वह काफी समय तक घर वापस नहीं लौटी, तो परिजन उसे ढूंढने निकले. खोजबीन के दौरान उन्हें बालिका का शव रोही में पड़ा मिला. सूचना मिलते ही मौके पर बीदासर थानाधिकारी दिलीप सिंह के साथ पहुंचकर वारदात स्थल का मुआयना किया. पुलिस ने फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (एफएसएल) की टीम को भी तलाशी एवं सबूत जुटाने के लिए बुलाया गया है.
एएसपी ने बताया कि शव के गले पर कुछ संदिग्ध निशान मिले हैं, जिसके आधार पर प्राथमिक तौर पर हत्या की आशंका जताई जा रही है. पूरा खुलासा विस्तृत जांच के बाद ही हो पाएगा. फिलहाल, शव को बीदासर के राजकीय अस्पताल भेज दिया गया है. यहां पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. एडिशनल एसपी ने बताया कि मामले के सभी संभावित पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है. पीड़िता के परिवार और पड़ोसियों से पूछताछ की जा रही है तथा आस-पास के इलाकों में निगरानी भी बढ़ा दी गई है.