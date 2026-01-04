ETV Bharat / state

ऊंचाहार एक्सप्रेस में सफर कर रही नाबालिग से छेड़छाड़, टूंडला रेलवे स्टेशन से आरोपी गिरफ्तार

फिरोजाबाद : नई दिल्ली से बिहार जा रही ऊंचाहार एक्सप्रेस में नाबालिग (11) के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. बच्ची ने घटना की जानकारी परिजनों को दी. परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को रविवार को टूण्डला रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी प्रयागराज जिले का रहने वाला है.

जीआरपी मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार, नई दिल्ली से बिहार जा रही ऊंचाहार एक्सप्रेस में 11 साल की बच्ची यात्रा कर रही थी. ट्रेन में प्रयागराज का रहने वाला विपिन (39) भी सफर कर रहा था. आरोप है कि गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद के पास शनिवार को आरोपी ने बच्ची से छेड़छाड़ किया. बच्ची ने आप बीती परिजनों को बताई.

जिसके बाद बच्ची के परिजनों ने घटना की जानकारी रेलवे के कंट्रोल रूम को दी. जानकारी मिलने के बाद कंट्रोल रूम की तरफ से टूण्डला राजकीय रेलवे पुलिस को मामले की जानकारी दी गई. कंट्रोल रूम की सूचना के आधार पर टूण्डला जीआरपी ने आरोपी को स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया है.