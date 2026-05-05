ETV Bharat / state

घर से स्कूल के लिए निकली थी 14 साल की छात्रा, अचानक रास्ते से हुई लापता, युवक पर लगाया आरोप

रुद्रपुर: शहर से एक नाबालिग छात्रा के लापता होने का मामला सामने आया है. परिजनों ने एक युवक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

रुद्रपुर क्षेत्र में एक 14 वर्षीय छात्रा के लापता होने से इलाके में चिंता का माहौल बन गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, दूधियानगर वार्ड निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बेटी के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई है. नाबालिग कक्षा 10 की छात्रा है और 2 मई को अपने घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद वह वापस घर नहीं लौटी. परिजनों के अनुसार, छात्रा रोज की तरह अपने स्कूल के लिए घर से निकली थी. जब वह शाम तक वापस नहीं पहुंची तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की. काफी खोजबीन के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला, तब परिजनों को शक हुआ कि उसे किसी ने बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है.

तहरीर में एक युवक पर आरोप लगाया है, जो नाबालिग को गलत नियत से अपने साथ ले गया है. उन्होंने यह भी बताया कि युवक घटना के बाद से माता-पिता के साथ घर से गायब है. इस स्थिति ने मामले को और गंभीर बना दिया है. परिजनों ने आशंका जताई है कि युवक के माता-पिता भी इस मामले में शामिल हो सकते हैं और उनकी पुत्री के साथ कोई अनहोनी घटना घट सकती है. उन्होंने पुलिस से जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए उनकी बेटी को सुरक्षित बरामद करने की गुहार लगाई है. साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी युवक और उसके परिवार की होगी.