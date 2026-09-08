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चमोली रामणी गांव में छात्र-छात्रा के शव फंदे से लटके मिले, गांव में मची सनसनी

चमोली: विकासखंड नंदानगर के रामणी गांव में एक किशोरी और किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. दोनों एक ही गांव के रहने वाले बताए गए हैं. घटना के बाद गांव में मातम छाया हुआ है. वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस-प्रशासन को दे दी है. सूचना के पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया है. जिसके बाद पुलिस ने मामले की पड़ताल तेज कर दी है.

विकासखंड नंदानगर के रामणी गांव में मंगलवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब गांव के पास स्थित मेला मैदान के मंच की रेलिंग से एक छात्र और छात्रा के शव फंदे से लटके मिले. घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई. बताया जा रहा है कि मृतकों में रामणी गांव निवासी कक्षा 12 का छात्र और कक्षा 11 में पढ़ने वाली एक छात्रा का शव फंदे से लटका मिला. दोनों एक ही गांव के रहने वाले बताए गए हैं. सुबह ग्रामीणों को मेला मैदान के मंच पर दोनों के शव लटके होने की जानकारी मिली, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया. घटना को लेकर ग्रामीणों में तरह-तरह की चर्चाएं हैं. हालांकि, घटना के वास्तविक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है.