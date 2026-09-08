ETV Bharat / state

चमोली रामणी गांव में छात्र-छात्रा के शव फंदे से लटके मिले, गांव में मची सनसनी

नंदानगर के रामणी गांव में एक किशोरी और किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों की पुलिस पड़ताल में जुट गई है.

MINORS DEATH
सांकेतिक फोटो (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 8, 2026 at 10:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चमोली: विकासखंड नंदानगर के रामणी गांव में एक किशोरी और किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. दोनों एक ही गांव के रहने वाले बताए गए हैं. घटना के बाद गांव में मातम छाया हुआ है. वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस-प्रशासन को दे दी है. सूचना के पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया है. जिसके बाद पुलिस ने मामले की पड़ताल तेज कर दी है.

विकासखंड नंदानगर के रामणी गांव में मंगलवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब गांव के पास स्थित मेला मैदान के मंच की रेलिंग से एक छात्र और छात्रा के शव फंदे से लटके मिले. घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई. बताया जा रहा है कि मृतकों में रामणी गांव निवासी कक्षा 12 का छात्र और कक्षा 11 में पढ़ने वाली एक छात्रा का शव फंदे से लटका मिला. दोनों एक ही गांव के रहने वाले बताए गए हैं. सुबह ग्रामीणों को मेला मैदान के मंच पर दोनों के शव लटके होने की जानकारी मिली, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया. घटना को लेकर ग्रामीणों में तरह-तरह की चर्चाएं हैं. हालांकि, घटना के वास्तविक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है.

ग्राम प्रधान कुंवर लाल ने बताया कि मामले कि सूचना नंदानगर पुलिस को दे दी गई है. पुलिस के मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है. जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है. जांच के बाद ही घटना की परिस्थितियों और कारणों के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. बता दें कि विगत कुछ दिन पूर्व परिजनों से नाराज होकर एक छात्रा व उसके कुछ दिन बाद ही परिजनों से कहासुनी के बाद एक युवक द्वारा चमोली पुल से अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी गई थी, जिनका अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है. जिनकी तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

पढ़ें-

TAGGED:

चमोली रामणी गांव
नाबालिग मौत
MINORS DEATH
CHAMOLI NEWS
CHAMOLI VILLAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.