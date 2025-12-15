सब इंस्पेक्टर रहे पिता के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप, ऑटो चालक के रूप में हुई पहचान
जहानाबाद में एग्जाम देकर लौट रही नाबालिग के साथ ऑटो चालक ने दुष्कर्म किया. आरोपी के पिता सब इंस्पेक्टर के पद पर रह चुके हैं.
Published : December 15, 2025 at 12:53 PM IST
जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद में परीक्षा देकर लौट रही एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है. जानकारी के अनुसार छात्रा ट्रेन से मखदुमपुर स्टेशन पर उत्तरी, जहां से वह अपने घर जाने के लिए ऑटो की तलाश करने लगी. इसी दौरान एक टेंपो चालक उसे रिजर्व करके पहुंचाने पर राजी हुआ.
एग्जाम देकर लौट रही छात्रा के साथ दुष्कर्म: छात्रा टेंपो रिजर्व कर घर जाने लगी. इसी बीच चालक ने आधे रास्ते में ले जाकर सुनसान जगह देख टेंपो को रोका और छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. दुष्कर्म करने के बाद ऑटो चालक ने छात्रा को मखदुमपुर बाइपास के समीप लाकर उतार दिया.
छात्रा ने मोबाइल पर खीचीं ऑटो की तस्वीर: पीड़ित छात्रा ने तत्परता दिखाते हुए टेंपो की तस्वीर अपने मोबाइल में खींच ली और सीधे मखदुमपुर थाने में जाकर आपबीती बतायी. घटना की सूचना पाकर मखदुमपुर थाने की पुलिस हरकत में आयी और मोबाइल से खींची तस्वीर में जो टेंपो का नंबर अंकित था, उसके आधार पर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया.
सब इंस्पेक्टर के पद पर रह चुके हैं आरोपी के पिता: टेंपो चालक वर्तमान में मखदुमपुर में घर बनाकर रह रहा है और ऑटो चलाता है. आरोपी के बारे में बताया गया है कि इसके पिता भी पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे, लेकिन किसी कारण से उसे विभाग द्वारा निकाल दिया गया था. इस घटना की पुष्टि करते हुए घोसी एसडीपीओ 2 संजीव कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही फौरन आरोपित टेंपो चालक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.
"एक नाबालिग लड़की जहानाबाद से मखदुमपुर पहुंची और वहां से ऑटो लेकर अपने गांव जा रही थी. लड़की को अकेला देखकर रास्ते में उसके साथ ऑटो चालक ने दुष्कर्म किया है. आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के पिता पहले पुलिस में सब इंस्पेक्टर रहे हैं और वर्तमान में विभाग से निकाल दिए गए हैं."- संजीव कुमार, SDPO 2 ,जहानाबाद
अभिभावकों में दहशत: छात्रा के साथ इस तरह की हैवानियत ने अभिभावकों में दहशत का माहौल है. बीते दिनों रोहतास में भी भाई को ट्यूशन से लाने गई 12 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी. इस तरह की घटनाओं को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है.
