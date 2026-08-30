ऋषिकेश में 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म, दर्ज हुआ केस, जांच में जुटी पुलिस
मामले की गंभीरता को देखते हुए देहरादून से फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 30, 2026 at 4:47 PM IST|
Updated : August 30, 2026 at 5:08 PM IST
ऋषिकेश: तीर्थनगरी ऋषिकेश में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत के आधार पर ऋषिकेश पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है.
ऋषिकेश वरिष्ठ उपनिरीक्षक नवीन जोशी ने बताया प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पीड़िता और आरोपी के बीच संपर्क सोशल मीडिया ऐप Snapchat के माध्यम से हुआ था. आरोपी बाहरी क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है. घटना के बाद से पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.
मामले की गंभीरता को देखते हुए देहरादून से फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया. टीम ने मौके का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं, जिन्हें जांच का हिस्सा बनाया जा रहा है.
वहीं, पीड़िता को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. चिकित्सकों के अनुसार उसकी स्थिति सामान्य है और वह बातचीत कर पा रही है.पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार कदम उठा रहा है. कानून-व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक्शन भी लिये जा रहे हैं. पुलिस को पीक ऑवर सुबह और रात की गश्त बढ़ा रही है. वीकेंड पर हुड़दंग, बार कल्चर और अवैध गतिविधियों पर सख्ती, किरायेदारों का सत्यापन और होमस्टे की निगरानी जैसे कदम उठाये जा रहे हैं. इसके बाद भी लगातार क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं.
हाल ही के दिनों में सीएम धामी ने बढ़ती अपराधिक घटनाओं को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की थी. सीएम धामी ने कानून-व्यवस्था से जुड़ी घटना पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए सख्त रुख अपनाया था. तब सीएम धामी ने कहा राज्य में किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा.
पढ़ें--
- सीएम धामी का बड़ा एक्शन, कुठालगेट चौकी इंचार्ज और सब एक्साइज इंस्पेक्टर सस्पेंड, जानिए कारण
- रिटा. ब्रिगेडियर हत्याकांड: राहुल गांधी ने कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताया, हरीश रावत ने 'देहरादून की हत्या' कहा
- रिटा. ब्रिगेडियर हत्याकांड: एक्शन में दून पुलिस, रात भर चला 'ऑपरेशन नाइट वॉच', 2 बार पर मुकदमा दर्ज
- देहरादून फायरिंग और रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी मौत मामला, चार आरोपी गिरफ्तार
- देहरादून गोलीकांड, चश्मदीदों ने बताया आंखों देखा हाल, जानिए कैसे हुआ रिटायर्ड ब्रिगेडियर का मर्डर
- देहरादून रिटा. ब्रिगेडियर हत्या मामला, अंधाधुंध स्पीड, ताबड़तोड़ फायरिंग, CCTV वीडियो आया सामने
- देहरादून में विवाद के बाद कार सवारों ने की अंधाधुंध फायरिंग, मॉर्निंग वॉक कर रहे रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत