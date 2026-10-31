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बिहार में दरिंदगी: लिफ्ट देने के बहाने कार में छात्रा से दुष्कर्म, बेहोशी की हालत में सड़क किनारे फेंका

शेखपुरा में लिफ्ट देने के बहाने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म ( ETV Bharat )

क्या है पूरा मामला?