बिहार में दरिंदगी: लिफ्ट देने के बहाने कार में छात्रा से दुष्कर्म, बेहोशी की हालत में सड़क किनारे फेंका
Sheikhpura Rape: परिजन को फोन कर छात्रा को झांसे में लिया, फिर लिफ्ट देने के बहाने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. रिपोर्ट-शिव चंद्र प्रताप
Published : October 31, 2026 at 5:25 PM IST
शेखपुरा: बिहार के शेखपुरा में लिफ्ट देने के बहाने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया. इसके बाद आरोपी ने बेहोशी की हालत में छात्रा को सड़क किनारे उतार कर फरार हो गया. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने 12 घंटे के अंदर घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
क्या है पूरा मामला?
शनिवार को एसडीपीओ कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि, शुक्रवार की शाम को शहर के आरडी कॉलेज मोड़ पर कोचिंग कर घर जाने के लिए एक छात्रा सड़क किनारे खड़ी थी. तभी जखराज स्थान का रहने वाला अमृत कुमार उर्फ अमित कुमार अपनी स्कार्पियो गाड़ी लेकर वहां पहुंचा.
आरोपी ने छात्रा को लिफ्ट देकर घर छोड़ने की बात कही. इस पर छात्रा ने चालाकी दिखाते हुए अपने परिजन से बात करने पर ही कार में सवार होने की शर्त रखी. इसके बाद आरोपी ने अपने मोबाइल नंबर से छात्रा के परिजन के मोबाइल फोन पर कॉल किया, लेकिन किसी वजह से परिजन फोन नहीं उठा पाए.
सही-सलामत घर पहुंचने का लोभ
आरोपी द्वारा सही-सलामत घर पहुंचा दिए जाने का पूरा आश्वासन मिलने के बाद छात्रा भरोसे में आकर कार में सवार हो गई. एसडीपीओ ने बताया कि, घर पहुंचाने के बजाय आरोपी कार को सुनसान भदौस मोड़ के आगे मदारी रोड में लेकर चला गया. वहां उसने कार के अंदर ही छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म किया.
बेहोशी की हालत में उतारा
वारदात के बाद आरोपी ने बेहोशी की हालत में छात्रा को पचना गांव के समीप झारखंड मंदिर मोड़ के पास उतार दिया और फरार हो गया. बदहवासी की हालत में छात्रा जब किसी तरह अपने घर पहुंची, तब जाकर रात में ही महिला थाना में मुकदमा दर्ज हुआ.
एसडीपीओ ने बताया कि, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस का क्विक एक्शन शुरू हुआ. घटना की संवेदनशीलता को समझते हुए एसपी हिमांशु ने रात में ही एसडीपीओ की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया. इस विशेष टीम में साइबर डीएसपी, सदर थानाध्यक्ष, महिला थानाध्यक्ष और टेक्निकल सेल की टीम को शामिल किया गया. टीम ने कांड में प्रयुक्त मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी को देर रात को ही लखीसराय से ढूंढ निकाला.
लखीसराय से दबोचा गया मुख्य आरोपी
पुलिस टीम ने लखीसराय जिला के जमुई मोड़ स्थित मुन्ना सिंह के मकान में छापेमारी कर आरोपी अमृत कुमार उर्फ अमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस तुरंत उसे शेखपुरा लेकर आ गई. एसडीपीओ ने बताया कि घटना में उपयोग में लाई गई स्कार्पियो कार के साथ आरोपी के पास से दो मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं.
"पीड़िता की मेडिकल जांच कराने के बाद एफएसएल की टीम के द्वारा कार और घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए हैं. इस गंभीर कांड का स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा. पुलिस प्रशासन द्वारा 15 दिनों के अंदर ही आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित कर दिया जाएगा." -डॉ. राकेश कुमार, एसडीपीओ
12 घंटे में कार्रवाई
इस पूरे कांड का महज 12 घंटों में उद्भेदन किए जाने में आरोपी का मोबाइल नंबर पुलिस के लिए सबसे अहम कड़ी साबित हुआ. दरअसल, छात्रा के कहने पर आरोपी ने अपने मोबाइल फोन से छात्रा के परिजन को फोन किया था. परिजन के फोन पर आये नंबर के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी हो पायी.
दलाली का काम करता था आरोपी
पुलिस ने आरोपी द्वारा किए गए इसी कॉल के आधार पर पुलिस ने तुरंत मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लेकर ट्रेस किया. पुलिस रात में ही मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी युवक के ठिकाने तक पहुंच गई. पकड़ा गया आरोपी युवक जखराज स्थान के शशिभूषण सिंह का पुत्र है, जो कुछ साल पहले तक डीटीओ कार्यालय में दलाली का काम करता था.
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