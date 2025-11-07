ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म; इलाज के लिये कानपुर रेफर, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी

कायमगंज कोतवाली प्रभारी मोहम्मद कामिल ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat Archive)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 9:23 PM IST

फर्रुखाबाद : जिले में कायमगंज कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार को बालिका (9) से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोप है कि बालिका खेत में गई थी, तभी युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. घटना की जानकारी के बाद परिजनों ने बालिका को अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी आरती सिंह भी जिला अस्पताल पहुंचीं. एसपी ने पीड़ित बच्ची के परिजनों से घटना की जानकारी ली. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्जकर लिया है.

कायमगंज कोतवाली प्रभारी मोहम्मद कामिल ने बताया कि किशोरी खेत में गई थी. उस दौरान आरोपित ने घटना को अंजाम दिया है. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. किशोरी कक्षा 6 की छात्रा है. मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. आरोपी की तलाश की जा रही है.

एसपी आरती सिंह ने बताया कि शुक्रवार को डायल 112 को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक नौ साल की बच्ची जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती है. जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है. बच्ची कायमगंज की रहने वाली है. परिजनों ने बच्ची को भर्ती कराया है. आरोपी की पहचान कर ली गई है.

उन्होंने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिये एसओजी समेत पुलिस की कई टीमें लगा दी गई हैं. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. बच्ची की हालत स्थिर है. बच्ची को बेहतर उपचार के लिये कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर किया गया है. घटना की सूचना मिलते ही सीओ राजेश कुमार द्विवेदी, कोतवाली प्रभारी मोहम्मद कामिल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.


