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गन्ने के खेत में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, पुलिस ने दो लोगों पर दर्ज किया मुकदमा

लक्सर: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आई है. जिले के पथरी थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोप है कि नाबालिग किशोरी को गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया गया. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने एक नामजद और एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

बहला-फुसलाकर खेत में ले जाने का आरोप: जानकारी के अनुसार पथरी थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग किशोरी को पास के ही गांव का एक युवक अपने साथी के साथ कथित रूप से बहला-फुसलाकर गन्ने के खेत में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप है. घटना के दौरान पास के खेत में काम कर रहे एक ग्रामीण ने एक युवक को गन्ने के खेत से निकलते हुए देखा. जब ग्रामीण ने उससे खेत में आने का कारण पूछा तो वह तेजी से मौके से भाग गया.

ग्रामीण को देख आरोपी मौके से फरार: ग्रामीण को शक होने पर उसने खेत की ओर देखा तो एक अन्य युवक और युवती को खेत से निकलते हुए देखा. ग्रामीण को देखते ही दोनों युवक, युवती को मौके पर छोड़कर फरार हो गए. इसके बाद ग्रामीण ने तुरंत घटना की जानकारी युवती के परिजनों को दी.