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नाबालिग लड़की के साथ जंगल में रेप, सात से आठ अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज, प्रेमी से भी मारपीट

हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आई है. पथरी थाना क्षेत्र में 16 साल का नाबालिग लड़की के साथ जंगल में कुछ युवकों ने रेप किया. इस मामले में पुलिस ने सात युवकों पर मुकदमा दर्ज किया है. आरोप है कि आरोपियों ने लड़की को जान से मारने का प्रयास भी किया, लेकिन लड़की किसी तरह आरोपियों के चुगल से बचकर निकल गई थी, जिससे उसकी जान बच गई.

आरोप है कि वारदात से पहले किशोरी के मित्र के साथ भी मारपीट की गई और फिर उसे उठाकर ले गए. दुष्कर्म के बाद आरोपियों उसे जान से मारने की योजना बना ही रहे थे कि किशोरी किसी तरह बचकर वहां से भाग निकली और परिजनों को आपबीती बताई. किशोरी लक्सर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है.

पुलिस के अनुसार घटना बीती रविवार रात की बताई जा रही है. पीड़िता के परिजनों ने पथरी थाने पहुंचकर पुलिस को लिखित तहरीर दी. अपनी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि रविवार रात वो अपने परिचित मित्र के साथ बाइक पर काठा और फूलगढ गांव की ओर बाइक पर जा रही थी. तभी गांव से थोड़ी दूरी पर खेतो में सात से आठ युवकों ने उनका पीछा किया और उन दोनों को घेर लिया.

आरोप है कि पहले तो आरोपियों ने युवक की जमकर पिटाई की और उसे भगा दिया. इसके बाद किशोरी के साथ छेड़छाड़ कर अश्लील हरकत करते हुए उसे उठाकर पास के ही खेत में ले गये, जहां पर एक युवक ने उसके साथ रेप किया. पीड़िता के मुताबिक सभी आरोपी नशे में थे और अन्य लोग भी रेप करने के प्रयास में थे.