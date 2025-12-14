जनवरी में नाबालिग हुई लापता, गर्भवती होने पर थाने पहुंचा मामला, आरोपी गिरफ्तार
बार-बार दुष्कर्म के बाद नाबालिग गर्भवती हो गई, पुलिस ने पिता की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार किया.
Published : December 14, 2025 at 1:14 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने का मामला सामने आया है. 16 वर्षीय किशोरी के साथ आरोपी ने कई बार दुष्कर्म किया, जिसके चलते नाबालिग 4 माह की गर्भवती हो गई है. पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया. जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.
10वीं में पढ़ती है नाबालिग
एसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने पुलिस में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है. शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसकी पांच बेटियां हैं. पीड़िता की उम्र 16 साल है और वो 10वीं कक्षा की छात्रा है. शिकायत में पिता ने पुलिस को बताया कि जनवरी 2025 को उनकी नाबालिग बेटी बिना परिवार को बताए कहीं चली गई थी. उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया था.
ऐसे लगा नाबालिग का पता
शिकायतकर्ता ने बताया कि 11 दिसंबर 2025 को उन्हें एक फोन आया, जिसमें बताया गया कि उनकी नाबालिग बेटी गर्भवती है और उसे कमला नेहरू अस्पताल (KNH) शिमला में लाया गया है. इसकी सूचना मिलने के बाद 12 दिसंबर को शिकायतकर्ता केएनएच शिमला पहुंचे. शिकायतकर्ता का आरोप है कि चिड़गांव का रहने वाला आरोपी बालिग उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था और उसे संबंध बनाने के लिए मजबूर किया. जिसके कारण वो गर्भवती हो गई.
"पीड़िता की उम्र 18 साल से कम होने के कारण मामला गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है. चिड़गांव पुलिस ने बीएनएस की धारा 64 और 96 व पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. मामले से जुड़े सभी तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है. आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है और रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा." - संजीव गांधी, एसपी शिमला