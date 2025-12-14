ETV Bharat / state

जनवरी में नाबालिग हुई लापता, गर्भवती होने पर थाने पहुंचा मामला, आरोपी गिरफ्तार

शिमला: हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने का मामला सामने आया है. 16 वर्षीय किशोरी के साथ आरोपी ने कई बार दुष्कर्म किया, जिसके चलते नाबालिग 4 माह की गर्भवती हो गई है. पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया. जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

10वीं में पढ़ती है नाबालिग

एसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने पुलिस में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है. शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसकी पांच बेटियां हैं. पीड़िता की उम्र 16 साल है और वो 10वीं कक्षा की छात्रा है. शिकायत में पिता ने पुलिस को बताया कि जनवरी 2025 को उनकी नाबालिग बेटी बिना परिवार को बताए कहीं चली गई थी. उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया था.