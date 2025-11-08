ETV Bharat / state

सीकर में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

फतेहपुर (सीकर): जिले में नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. 5 नवंबर 2025 को थाना सदर फतेहपुर में मामला दर्ज किया गया है. इसमें तीन आरोपियों पर नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं. इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट और किशोर न्याय एक्ट की धाराएं भी लगाई हैं.

पुलिस उपाधीक्षक अरविंद जाट ने बताया कि यह अत्यंत संवेदनशील मामला है. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करा लिया गया है और उसे सुरक्षित स्थान पर रखा गया है. हम बाल सुरक्षा और महिला सुरक्षा से जुड़े हर अपराध को शून्य सहनशीलता की नीति के तहत देखते हैं. आरोपियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. सभी तथ्यों और साक्ष्यों की गहन जांच की जा रही है. जल्द ही मजबूत चार्जशीट कोर्ट में पेश की जाएगी.