प्रयागराज में नाबालिग लड़की की गला रेतकर हत्या, सुबह घर से शौच के लिए निकली थी
घर से कुछ दूरी पर गांव के निर्माणाधीन मकान में खून से लथपथ मिला शव, हत्या की वजह अभी तक पता नहीं चली
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2025 at 1:19 PM IST
प्रयागराज: संगम नगरी में दिनदहाड़े दिल दहला देने वाली वारदात हुई है. घूरपुर थाना क्षेत्र के कांटी गांव में गुरुवार सुबह 15 वर्षीय किशोरी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई. सुबह करीब साढ़े पांच बजे शौच के लिए घर से निकली किशोरी का शव कुछ घंटे बाद घर से थोड़ी दूर पर खेत में खून से लथपथ मिला. शव देखकर गांव में अफरा-तफरी मच गई. मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और फोरेंसिक एक्सपर्ट ने सुबूत जुटाए हैं. एसओजी और पुलिस की कई टीमें जांच में जुटी हैं. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.
पुलिस मुताबिक, यमुनानगर क्षेत्र के घूरपुर थाना क्षेत्र के कांटी गांव निवासी रमेश सोनकर खेती करते हैं और उनकी 15 साल की बेटी सरिता घर में ही रहती थी. सरिता गुरुवार की सुबह 5:30 बजे अकेले शौच के लिए खेत की तरफ गई थी. कुछ घंटे बाद पास में ही एक निर्माणाधीन मकान के पास गांव के शिवाकांत ने सरिता की खून से लथपथ लाश देखी. उन्होंने भाग कर यह सूचना रमेश को दी.
पिता रमेश जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा की बेटी की रक्त रंजित लाश पड़ी हुई है. थोड़ी देर में किशोरी की हत्या की खबर गांव में फैल गई और बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए. पिता ने पुलिस से किसी के रंजिश होने की बात नहीं कही है. यह हत्या किस वजह से की गई है इसके पीछे के कारणों की पुलिस अभी तलाश कर रही है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.
डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र यादव ने बताया कि किशोरी के गले पर धारदार हथियार से वार के गहरे निशान हैं. हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं है. शव कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए स्वरूप रानी नेहरू मेडिकल कॉलेज के मर्चरी भिजवा दिया गया है. घर वालों से पूछताछ की जा रही है और हत्या के पीछे की वजह तलाशने की कोशिश की जा रही है.
