बरेली में 13 महीने बाद नाबालिग लड़की की हत्या का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार
एसपी ग्रामीण (नॉर्थ) मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि नाबालिग लड़की की हत्या के आरोप में सलीम हुसैन को गिरफ्तार किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 4:36 PM IST
बरेली: बरेली पुलिस ने 13 महीने पुराने हत्या के मामले का खुलासा गुरुवार को किया. एसपी ग्रामीण (नॉर्थ) मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि नाबालिग की हत्या के मामले में सलीम को गिरफ्तार किया गया है. भुता क्षेत्र में महिला हत्या के मामले में आसिम उर्फ बंगाली डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है.
DNA जांच से हत्या का पता लगा: एसपी ग्रामीण (नॉर्थ) मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि ग्राम सतवन पट्टी निवासी अजीज अहमद की 16 वर्षीय बेटी 13 महीनों (8 जनवरी 2025) से लापता थी. महीनों तक परिजन दर-दर भटकते रहे. सितंबर 2025 में कैलाश नदी के किनारे गन्ने के खेत से चोटी, कपड़े और हड्डियां मिली थीं. डीएनए जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि अवशेष उनकी बेटी थे. किशोरी के डीएनए का मैच उसकी मां के सैंपल से मेल खा रहा था.
कॉल डिटेल्स से मिला कातिल का सुराग: जांच के दौरान पुलिस ने मोबाइल कॉल की डिटेल्स खंगाली, तो गांव में रहने वाला युवक सलीम हुसैन शक के दायरे में आया. उसकी किशोरी से लगातार बातचीत हो रही थी. पुलिस को जांच में पता लगा कि खुद को डॉक्टर बताने वाला आसिम उर्फ अमित उर्फ डॉ. बंगाली भी हत्या में शामिल है. पुलिस के मुताबिक, उसने अपनी पत्नी रजनी की 2017 में सलीम के साथ मिलकर हत्या कर दी थी.
2017 में की थी पत्नी की हत्या: पूछताछ में सलीम ने कबूल किया कि उसने पहले डॉ. बंगाली की पत्नी की हत्या में मदद की थी. उसने अपनी प्रेमिका (किशोरी) की भी गला दबाकर हत्या कर दी थी और शव को खेत में फेंक दिया था. सबूत मिटाने के लिए सिर नदी में बहा दिया था. दोनों आरोपी पश्चिम बंगाल भागने की तैयारी में थे.
हत्या, अपहरण और साक्ष्य मिटाने के आरोप: एसपी ग्रामीण (नॉर्थ) मुकेश चंद्र मिश्रा ने कहा कि आरोपी भौआ बाजार के पास रुपयों के इंतजार में खड़े थे. तभी पुलिस टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. दोनों आरोपियों पर हत्या, अपहरण और साक्ष्य मिटाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है. सलीम और डॉ. बंगाली पर पहले से ही लूट, डकैती, अपहरण और पॉक्सो जैसे कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं.
पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप: शुरू में पुलिस परिवार पर ही बेटी की हत्या स्वीकार करने के लिए दबाव बना रही थी. हाईकोर्ट में पिता अजीज अहमद ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था. वो वकील विकास बाबू के माध्यम से हाईकोर्ट पहुंचे थे. हाईकोर्ट ने बरेली एसएसपी अनुराग आर्य को तलब किया था और शपथ पत्र लिया. इसमें पुलिस ने हड्डियां बरामद होने की बात स्वीकार की थी.
