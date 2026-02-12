ETV Bharat / state

बरेली में 13 महीने बाद नाबालिग लड़की की हत्या का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार

सलीम और आसिम गिरफ्तार ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली: बरेली पुलिस ने 13 महीने पुराने हत्या के मामले का खुलासा गुरुवार को किया. एसपी ग्रामीण (नॉर्थ) मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि नाबालिग की हत्या के मामले में सलीम को गिरफ्तार किया गया है. भुता क्षेत्र में महिला हत्या के मामले में आसिम उर्फ बंगाली डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है. DNA जांच से हत्या का पता लगा: एसपी ग्रामीण (नॉर्थ) मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि ग्राम सतवन पट्टी निवासी अजीज अहमद की 16 वर्षीय बेटी 13 महीनों (8 जनवरी 2025) से लापता थी. महीनों तक परिजन दर-दर भटकते रहे. सितंबर 2025 में कैलाश नदी के किनारे गन्ने के खेत से चोटी, कपड़े और हड्डियां मिली थीं. डीएनए जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि अवशेष उनकी बेटी थे. किशोरी के डीएनए का मैच उसकी मां के सैंपल से मेल खा रहा था. जानकारी देते एसपी ग्रामीण (नॉर्थ) मुकेश चंद्र मिश्रा (Video Credit: ETV Bharat) कॉल डिटेल्स से मिला कातिल का सुराग: जांच के दौरान पुलिस ने मोबाइल कॉल की डिटेल्स खंगाली, तो गांव में रहने वाला युवक सलीम हुसैन शक के दायरे में आया. उसकी किशोरी से लगातार बातचीत हो रही थी. पुलिस को जांच में पता लगा कि खुद को डॉक्टर बताने वाला आसिम उर्फ अमित उर्फ डॉ. बंगाली भी हत्या में शामिल है. पुलिस के मुताबिक, उसने अपनी पत्नी रजनी की 2017 में सलीम के साथ मिलकर हत्या कर दी थी.