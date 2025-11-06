ETV Bharat / state

नाबालिग का पीछा करते-करते घर तक पहुंचा अधेड़ व्यक्ति, लोगों ने जमकर की धुनाई, फिर...

मंडी जिले के सुंदरनगर में एक नाबालिग लड़की का पीछा करने पर स्थानीय लोगों ने विशेष समुदाय के व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी.

MINOR GIRL MOLESTED IN SUNDERNAGAR
सुंदरनगर में नाबालिग से छेड़छाड़ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 8:44 AM IST

Updated : November 6, 2025 at 10:18 AM IST

सुंदरनगर: मंडी जिले के सुंदरनगर शहर में एक अधेड़ व्यक्ति द्वारा नाबालिग लड़की का पीछा करने पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई. क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बिगड़ने पर पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए थाने के गेट बंद करने पड़े और भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा. स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर जमकर उसकी धुनाई कर दी.

नाबालिग का पीछा करने पर विशेष समुदाय के व्यक्ति की पिटाई

सुंदरनगर पुलिस के अनुसार, विशेष समुदाय से संबंधित आरोपी पिछले कुछ दिनों से नाबालिग का पीछा कर रहा था. बुधवार (5 नवंबर) शाम को जब वह अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से लड़की का पीछा करते हुए उसके घर के पास पहुंचा, तो लड़की के माता-पिता ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया. ​माता-पिता द्वारा विरोध करने और अपनी बेटी को परेशान न करने की चेतावनी देने पर आरोपी ने बहस शुरू कर दी और लड़की के पिता के साथ हाथापाई करने लगा. देखते ही देखते मौके पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए.

डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों ने आरोपी के मुंह पर पोती कालिख

नाबालिग को परेशान करने की बात सुनकर भीड़ का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी. विरोध स्वरूप भीड़ ने उसका मुंह काला भी कर दिया. पीड़ित ​लड़की के पिता की सूचना पर पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर मेडिकल के लिए अस्पताल ले गई. घटना की सूचना मिलते ही विशेष समुदाय के लोग भारी संख्या में थाने में उमड़ पड़े.

हंगामे के बाद थाने में मची भगदड़

​प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, भीड़ में से कुछ लोग सीधे जांच अधिकारी के रूम में घुस गए. जांच अधिकारी के रूम में मौजूद लड़की के पिता और अन्य लोगों पर विशेष समुदाय के लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से थाने में भगदड़ मच गई. पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को अलग-अलग किया.​ स्थिति की गंभीरता और सांप्रदायिक टकराव की आशंका को देखते हुए, पुलिस ने तत्काल एहतियात कड़े कदम उठाए हैं. इसके साथ ही कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना के दोनों गेट बंद कर दिए गए.

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि, "​पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नाबालिग को पीछा करने, मारपीट और सरकारी काम में बाधा डालने सहित विभिन्न धाराओं औप पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. उच्चाधिकारियों ने भी घटना का संज्ञान लिया है और इलाके में कड़ी निगरानी के आदेश दिए गए हैं.पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी. फिलहाल इस पूरे मामले में आगामी तफ्तीश अमल में लाई जा रही है."

Last Updated : November 6, 2025 at 10:18 AM IST

