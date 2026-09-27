ETV Bharat / state

बिहार में नहीं थम रहीं मनचलों की करतूतें, मुजफ्फरपुर में जनप्रतिनिधि ने नाबालिग से की छेड़खानी

मुजफ्फरपुर में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: बिहार के जमुई, समस्तीपुर, किशनगंज और बांका के बाद अब मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया है. इस घटना का आरोप वार्ड सदस्य सह पड़ोसी पर लगाया गया है. पीड़िता की मां की लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी वार्ड सदस्य को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

छात्रा ने बताया कि उसने आरोपी से कहा कि वह अपने पिता को बुला लेगी. उसने हल्ला की तो स्थानीय लोग पहुंचे. इसके बाद आरोपी मौके से भाग गया. छात्रा घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी. घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़िता की मां ने रविवार को मनियारी थाना में लिखित आवेदन दिया.

पीड़िता के अनुसार, शनिवार रात करीब 8 बजे वह बथान (मवेशी के रहने का स्थान) से अपने घर लौट रही थी. इसी दौरान आरोपी ने उसका पीछा किया और रास्ते में उसका हाथ पकड़ लिया. आरोप है कि वह छात्रा को जबरदस्ती बांसवारी की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा था.

इस मामले में डीएसपी पश्चिमी-2 अमरेश चंद्र ज्ञानी ने बताया कि मनियारी थाना में आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन में नाबालिग छात्रा के साथ उसके पड़ोसी द्वारा छेड़खानी का आरोप लगाया गया है. आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

"पिड़िता की ओर से मामले को लेकर आवेदन दिया गया है. आवेदन और आरोपों की सत्यता की जांच की जा रही है. जांच में आरोप सही पाए जाने पर नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी." -अमरेश चंद्र ज्ञानी, डीएसपी पश्चिमी-2

डीएसपी पश्चिमी-2 अमरेश चंद्र ज्ञानी (ETV Bharat)

जमुई में छात्रा से हुई थी छेड़खानी

बता दें कि सबसे पहले इस तरह की घटना जमुई में सामने आयी थी, जहां कोचिंग से लौट रहे एक छात्र और एक छात्रा को रोक मनचलों ने रोक लिया था. इसके बाद छात्रा के साथ छेड़खानी और छात्र के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था. घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था. इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान एक आरोपी को एनकाउंट में पैर में गोली मारी. अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया.

समस्तीपुर समेत कई जिलों में घटना

समस्तीपुर में भी इस तरह की घटना सामने आयी थी. कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने एक युवती और युवक के साथ मारपीट और छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया था. इसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाज पुलिस ने 6 घंटों के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया था. मुख्य आरोपियों के घर भी पुलिस ने बुलडोजर से ध्व्स्त कर दिया. इसके साथ बांका और किशनगंज में छेड़खानी का मामला सामने आया था.

ये भी पढ़ें: