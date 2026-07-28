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इंस्टाग्राम की दोस्ती पड़ी भारी : झालावाड़ में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म, आरोपी फरार

पुलिस आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है और उसे जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है.

Minor Girl Molested in Jhalawar
पुलिस थाना खानपुर (ETV Bharat Jhalwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 28, 2026 at 2:48 PM IST

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झालावाड़: जिले में कक्षा 8 की एक नाबालिग छात्रा को इंस्टाग्राम पर दोस्ती करना भारी पड़ गया. आरोपी ने पहले तो उसे झांसा देकर अपने जाल में फंसाया, फिर बहला-फुसलाकर किसी अज्ञात स्थान पर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. किसी तरह नाबालिग आरोपी के चंगुल से फरार हो गई, जिसके बाद खानपुर पुलिस ने उसे बरामद कर उसका मेडिकल करवाया. मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है.

पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है और आरोपी की तलाश तेज कर दी है. खानपुर थाना प्रभारी रविंद्र सिंह चारण ने बताया कि परिजनों ने छात्रा के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. अनुसंधान के दौरान बालिका आरोपी के चंगुल से फरार होकर खानपुर क्षेत्र में पहुंची, जहां से पुलिस ने उसे बरामद कर लिया.

पढ़ें: नाबालिग से दुष्कर्म: बाड़मेर बार एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं से की आरोपी का केस नहीं लड़ने की अपील

उन्होंने बताया कि नाबालिग की बाड़मेर के एक युवक से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी. आरोपी उसे बहला-फुसलाकर किसी अन्य स्थान पर ले गया और वहां दुष्कर्म किया. मौका पाकर छात्रा वहां से फरार हो गई. फिलहाल पुलिस आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है और उसे जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है. आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी गई है.

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