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इंस्टाग्राम की दोस्ती पड़ी भारी : झालावाड़ में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म, आरोपी फरार

झालावाड़: जिले में कक्षा 8 की एक नाबालिग छात्रा को इंस्टाग्राम पर दोस्ती करना भारी पड़ गया. आरोपी ने पहले तो उसे झांसा देकर अपने जाल में फंसाया, फिर बहला-फुसलाकर किसी अज्ञात स्थान पर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. किसी तरह नाबालिग आरोपी के चंगुल से फरार हो गई, जिसके बाद खानपुर पुलिस ने उसे बरामद कर उसका मेडिकल करवाया. मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है.

पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है और आरोपी की तलाश तेज कर दी है. खानपुर थाना प्रभारी रविंद्र सिंह चारण ने बताया कि परिजनों ने छात्रा के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. अनुसंधान के दौरान बालिका आरोपी के चंगुल से फरार होकर खानपुर क्षेत्र में पहुंची, जहां से पुलिस ने उसे बरामद कर लिया.