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हल्द्वानी: मासूम बच्ची से छेड़छाड़, नाबलिग पड़ोसी पर आरोप, जानें पूरा मामला

हल्द्वानी क्राइम न्यूज ( ETV Bharat )

हल्द्वानी: शहर में छह साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद इलाके में चिंता का माहौल है. आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले पांचवीं कक्षा के एक छात्र ने बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कीं. परिजनों को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस से शिकायत की. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की. इस प्रकरण में आरोपी भी नाबालिग छात्र है.

हल्द्वानी में मासूम बच्चियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. छह साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद परिजन सकते में हैं. मामला मुखानी कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है. यहां पांचवीं कक्षा के एक छात्र पर पड़ोस में रहने वाले बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा है. बच्ची पहली कक्षा में पढ़ती है.