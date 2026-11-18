हल्द्वानी: मासूम बच्ची से छेड़छाड़, नाबलिग पड़ोसी पर आरोप, जानें पूरा मामला
Haldwani Crime News: आरोपी को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है. मामले की जांच महिला दारोगा को सौंपी गई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 18, 2026 at 2:18 PM IST
हल्द्वानी: शहर में छह साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद इलाके में चिंता का माहौल है. आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले पांचवीं कक्षा के एक छात्र ने बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कीं. परिजनों को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस से शिकायत की. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की. इस प्रकरण में आरोपी भी नाबालिग छात्र है.
हल्द्वानी में मासूम बच्चियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. छह साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद परिजन सकते में हैं. मामला मुखानी कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है. यहां पांचवीं कक्षा के एक छात्र पर पड़ोस में रहने वाले बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा है. बच्ची पहली कक्षा में पढ़ती है.
पुलिस की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, घटना 10 नवंबर की बताई जा रही है. आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला लड़का बच्ची के साथ अनुचित हरकतें कर रहा था. परिजनों को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस से शिकायत की. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी.
प्रकरण में चौंकाने वाली बात यह है कि जिस लड़के पर आरोप लगा है वह भी स्कूली छात्र है. पुलिस ने आरोपी को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा है. मामले की जांच महिला दारोगा को सौंपी गई है. एसपी सिटी हरबंस सिंह ने प्रकरण की पुष्टि की है. जांच के दौरान किशोर के मोबाइल पर अश्लील सामग्री देखे जाने की बात भी सामने आने की जानकारी मिली है.
पूर्व में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है. नाबालिग आरोपी की काउंसलिंग की जा रही है. मामले की जांच महिला दारोगा को सौंप गई है.
- सुशील जोशी, मुखानी कोतवाल -
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