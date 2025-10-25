जोधपुर में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का एक और मामला, तीन दिन में दूसरा केस दर्ज
क्षेत्र में तीन दिन में सामूहिक दुष्कर्म का दूसरा मामला दर्ज किया गया. पहले मामले में दो आरोपी गिरफ्तार और एक नाबालिग निरुद्ध किया गया.
Published : October 25, 2025 at 11:44 AM IST
जोधपुर: शहर में तीन दिन में नाबालिग से दुष्कर्म का दूसरी सनसनीखेज मामला दर्ज किया गया है. पुलिस कमिश्नरेट के जिला पूर्व के एक थाने में शुक्रवार को नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया. इसकी जांच एसीपी नगेंद्र कुमार को सौंपी है. इसी थाना क्षेत्र में तीन दिन पहले 10वीं की छात्रा से हुए सामूहिक दुष्कर्म केस में शुक्रवार को दो आरोपी गिरफ्तार किए और एक नाबालिग को निरुद्ध किया.
जिला पूर्व के एक थाने क्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला शुक्रवार को दर्ज कराया गया. पीड़िता के पिता ने घटना 22 अक्टूबर की बताई. पीड़िता और आरोपी एक समाज के बताए जा रहे हैं. एक आरोपी से पीड़िता की पहले सगाई की बात चली थी. आरोप है कि दो जनों ने मिलकर पीड़िता से दुष्कर्म किया. पुलिस पीड़िता की स्वास्थ्य जांच, बयान से जुड़ी कार्रवाई करा रही है.
दो गिरफ्तार व एक निरुद्ध: जिला पूर्व के इसी थाना क्षेत्र में तीन दिन पहले दसवीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म हुआ था. इस प्रकरण में एक नाबालिग और दो युवकों ने छात्रा का बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया. छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म किया. घटना जुलाई की है, जिसका अश्लील वीडियो बनाकर तीन माह युवती तक देह शोषण किया. फिर वीडियो वायरल कर दिया, जो पीड़िता के परिवार के पास पहुंचा तो मामला खुला. पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार और नाबालिग को निरुद्ध किया. थानाधिकारी ने गिरफ्तारी की पुष्टि की. पुलिस के अनुसार एक शख्स ने 15 साल की बेटी से सामूहिक दुष्कर्म के संबंध में तीन नामजद के खिलाफ एफआइआर दी. पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर मेडिकल कराया. कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए. दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया. तीनों आरोपी छात्र हैं. पीड़िता के पड़ोसी भी हैं.