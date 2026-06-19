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नाबालिग लड़की का दुष्कर्म करवा बेचा, तीन महिलाओं समेत 4 गिरफ्तार, पीड़िता को किया दस्तयाब

पुलिस के अनुसार उस आरोपी महिला को भी पकड़ लिया गया है जिसने नाबालिग को पुष्कर ले जाकर दो जानकारों से दुष्कर्म करवाया था.

Dargah Police Station
पुलिस थाना दरगाह (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 19, 2026 at 9:04 PM IST

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अजमेर: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर उसका 32 हजार में सरदार शहर में सौदा कर शादी करवाने वाली 3 महिलाओं और दुष्कर्म के एक आरोपी को दरगाह थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. नाबालिग लड़की को भी पुलिस ने सरदार शहर से दस्तयाब किया है. नाबालिग की मां ने दरगाह थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. पीड़िता की मां का आरोप है कि आरोपी दोनों महिलाएं उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गई थी.

दरगाह थाना सीओ लक्ष्मण राम ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाने में दोनों आरोपी महिलाओं के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था. पीड़िता की मां का आरोप है कि आरोपी एक महिला उनकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर पहले पुष्कर ले गई, जहां पर एक होटल में दो युवकों ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया. उसके बाद दोनों महिलाएं नाबालिग लड़की को लेकर सरदार शहर चली गई. जहां पर 32 हजार रुपए में उसका सौदा कर दिया गया और उसकी शादी भी करवा दी गई. उन्होंने बताया कि जिला पुलिस का उमंग अभियान चल रहा है. इसके तहत कार्रवाई की गई है.

पढ़ें: भरतपुर CWC का खुलासा: 'लुटेरी दुल्हन' बना कर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, मथुरा-वृंदावन तक जुड़े मानव तस्करी के तार

'मानव तस्करी से जुड़ा है मामला': सीओ लक्ष्मण राम ने बताया कि यह मामला मानव तस्करी से जुड़ा हुआ है. महिलाओं ने पैसे लेकर नाबालिग लड़की को बेचा है. इस मामले में गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पुष्कर की होटल में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. जबकि दूसरा आरोपी फरार है. उन्होंने यह भी बताया कि रेप की घटना के बाद सरदार शहर में पैसे देकर नाबालिग को खरीदने और शादी करने के मामले का आरोपी भी फरार है. गिरफ्तार आरोपियों में रोशनी खातून, बिजली उर्फ अफसाना और नूरजहां शालिम हैं. बिजली और नूरजहां ही नाबालिग लड़की को सरदार शहर लेकर गई थी. उन्होंने बताया कि रोशनी नाम की आरोपी महिला ने नाबालिग लड़की को पुष्कर ले जाकर दो जानकारों से दुष्कर्म करवाया था.

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MINOR GIRL VICTIM RECOVERED
MINOR FORCED MARRIAGE CASE
MINOR GIRL MOLESTED AND SOLD
CASE LINKED TO HUMAN TRAFFICKING
4 ARRESTED INCLUDING 3 WOMEN

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