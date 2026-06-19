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नाबालिग लड़की का दुष्कर्म करवा बेचा, तीन महिलाओं समेत 4 गिरफ्तार, पीड़िता को किया दस्तयाब

अजमेर: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर उसका 32 हजार में सरदार शहर में सौदा कर शादी करवाने वाली 3 महिलाओं और दुष्कर्म के एक आरोपी को दरगाह थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. नाबालिग लड़की को भी पुलिस ने सरदार शहर से दस्तयाब किया है. नाबालिग की मां ने दरगाह थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. पीड़िता की मां का आरोप है कि आरोपी दोनों महिलाएं उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गई थी.

दरगाह थाना सीओ लक्ष्मण राम ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाने में दोनों आरोपी महिलाओं के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था. पीड़िता की मां का आरोप है कि आरोपी एक महिला उनकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर पहले पुष्कर ले गई, जहां पर एक होटल में दो युवकों ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया. उसके बाद दोनों महिलाएं नाबालिग लड़की को लेकर सरदार शहर चली गई. जहां पर 32 हजार रुपए में उसका सौदा कर दिया गया और उसकी शादी भी करवा दी गई. उन्होंने बताया कि जिला पुलिस का उमंग अभियान चल रहा है. इसके तहत कार्रवाई की गई है.