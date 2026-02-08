खेल रही 6 साल की बच्ची को उठा ले गया पड़ोसी, दुष्कर्म के बाद कर दी निर्मम हत्या
दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या का मामला सामने आया है. खेलने के दौरान बच्ची को उठा ले गया आरोपी.
Published : February 8, 2026 at 1:27 PM IST
दरभंगा: बिहार के दरभंगा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. पटवा पोखरा के पास बीती रात एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई. इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है.
खेलते समय बच्ची हुई लापता: जानकारी के अनुसार, बच्ची शाम को घर के पास तालाब किनारे अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी. अचानक वह लापता हो गई. साथ खेल रही अन्य बच्चियों ने बताया कि एक व्यक्ति उसे जबरदस्ती खींचकर अंधेरे इलाके में ले गया था. परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन बच्ची नहीं मिली. देर रात इलाके में कुत्तों के लगातार भौंकने की आवाज सुनकर बच्ची के मामा ने जाकर देखा तो वह खून से लथपथ पड़ी हुई थी. पास की दीवार पर भी खून के छींटे दिखे, जिससे हत्या की पुष्टि हुई.
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार: घटना की सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय थाना पुलिस मौके पर पहुंची. सीसीटीवी फुटेज की जांच और साथ खेल रही बच्चों के बयानों के आधार पर आरोपी की पहचान हुई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. बच्ची के खून से सने कपड़े भी जब्त किए गए हैं.
आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया: देर रात एसएसपी के समझाने पर स्थानीय लोग शांत हो गए, लेकिन रविवार सुबह आक्रोशित भीड़ ने दरभंगा-लहेरियासराय पथ को जाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने आरोपी को फांसी देने की मांग की. पुलिस की कई टीमों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराने का प्रयास किया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल भी तैनात किया गया.
परिजनों का गुस्सा और न्याय की मांग: परिजनों ने आरोप लगाया कि दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या कर शव को फेंक दिया गया. वे पूरे मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं. एसएसपी ने कहा कि आरोपी गिरफ्तार है और जांच चल रही है.
"देर रात इलाके के कुत्तों के ज्यादा भौकने की आवाज सुनकर मैं बाहर आया तो देखा कि बच्ची खून से लथपथ पड़ी हुई थी. मैने हल्ला कर लोगों को बुलाया तो देखा की पास के दिवाल पर काफी खून पड़ा हुआ था और बच्ची की मौत हो गई थी."-बच्ची के मामा
एसएसपी ने मोर्चा संभाला: दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी देर रात मौके पर पहुंचे और स्थिति संभालते हुए बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया. उन्होंने एफएसएल टीम को बुलाकर मौके से साक्ष्य जुटाने के निर्देश दिए। टीम रात भर जांच में जुटी रही. एसएसपी ने परिजनों को आश्वासन दिया कि दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
"मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. परिजनों का आरोप है दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को फेंक दिया गया है. FSL की टीम भी जांच कर रही है. जांच के बाद उचित करवाई की जायेगी."-जगुनाथ रेड्डी, एसएसपी, दरभंगा
ये भी पढ़ें-
'जबरन शराब पिलायी, नाचने को कहा' बिहार में युवती से सामूहिक दुष्कर्म
पूर्णिया सामूहिक दुष्कर्म कांड में अब तक 3 गिरफ्तार, रूह कंपा देने वाली उस रात की कहानी से उठेगा पर्दा!
नाबालिग को बाइक पर उठा ले गये युवक, छात्रा बोली तीनों ने मिलकर किया दुष्कर्म, पुलिस ने कहा- 'केवल एक ही आरोपी दोषी'