खेल रही 6 साल की बच्ची को उठा ले गया पड़ोसी, दुष्कर्म के बाद कर दी निर्मम हत्या

दरभंगा: बिहार के दरभंगा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. पटवा पोखरा के पास बीती रात एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई. इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है.

खेलते समय बच्ची हुई लापता: जानकारी के अनुसार, बच्ची शाम को घर के पास तालाब किनारे अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी. अचानक वह लापता हो गई. साथ खेल रही अन्य बच्चियों ने बताया कि एक व्यक्ति उसे जबरदस्ती खींचकर अंधेरे इलाके में ले गया था. परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन बच्ची नहीं मिली. देर रात इलाके में कुत्तों के लगातार भौंकने की आवाज सुनकर बच्ची के मामा ने जाकर देखा तो वह खून से लथपथ पड़ी हुई थी. पास की दीवार पर भी खून के छींटे दिखे, जिससे हत्या की पुष्टि हुई.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार (ETV Bharat)

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार: घटना की सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय थाना पुलिस मौके पर पहुंची. सीसीटीवी फुटेज की जांच और साथ खेल रही बच्चों के बयानों के आधार पर आरोपी की पहचान हुई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. बच्ची के खून से सने कपड़े भी जब्त किए गए हैं.

आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया: देर रात एसएसपी के समझाने पर स्थानीय लोग शांत हो गए, लेकिन रविवार सुबह आक्रोशित भीड़ ने दरभंगा-लहेरियासराय पथ को जाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने आरोपी को फांसी देने की मांग की. पुलिस की कई टीमों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराने का प्रयास किया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल भी तैनात किया गया.

परिजनों का गुस्सा और न्याय की मांग: परिजनों ने आरोप लगाया कि दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या कर शव को फेंक दिया गया. वे पूरे मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं. एसएसपी ने कहा कि आरोपी गिरफ्तार है और जांच चल रही है.