नाबालिग को कोटा के कई होटलों में ले जाकर किया दुष्कर्म, दो महिलाओं समेत 10 गिरफ्तार
गिरफ्तार आरोपियों में शामिल दो महिलाएं पीड़िता को अलग-अलग लड़कों के साथ भेजती थी.
Published : November 22, 2026 at 1:31 PM IST
कोटा : शहर में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ अलग-अलग होटल में ले जाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है. इस मामले में पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. पीड़िता के मेडिकल से दुष्कर्म की पुष्टि हुई है. इस मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों में दो महिलाएं भी शामिल हैं.
एडिशनल एसपी चंचल मिश्रा ने बताया कि इस मामले में नाबालिग के माता-पिता गत 15 नवंबर को पुलिस के पास पहुंचे थे. पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया था. मामले की जांच में सामने आया था कि कई लोग इस मामले में इंवॉल्व हैं. होटल रूम में दुष्कर्म किया गया. इस मामले में 16 और 17 नवंबर को पुलिस ने दुर्गा, ममता, ममता का बेटा नवीन, कालू, राम लखन, दीपक, विक्रम, अंकुश, अभिषेक मालव और सुनील सामरिया को गिरफ्तार किया. सभी को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है. इस घटनाक्रम में शहर के कुछ होटल के नाम सामने आए हैं, जिनका रिकॉर्ड जांचा जा रहा है.
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गिरफ्तार आरोपियों में शामिल दो महिलाएं पीड़िता को अलग-अलग लड़कों के साथ भेजती थी. इस संबंध में होटल की रिकॉर्ड में नाबालिग को बालिग दिखाया गया है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंचल मिश्रा पूरे मामले की जांच कर रही हैं. उनका कहना है कि फिलहाल दस्तावेज में नाबालिग को बालिग बताया है, लेकिन इस तरह का कोई प्रमाणिक दस्तावेज हमें नहीं मिला है. हालांकि लड़की नाबालिग है. उसको शहर के होटलों में ले जाकर कई युवकों और लड़कों ने दुष्कर्म के आरोप भी है.
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इन पर लगे हैं ये आरोप:
- दुर्गा, ममता और नवीन पीड़िता को लड़कों के साथ होटल में भेजने का काम करते थे.
- कालू नाबालिग को दुर्गा के पास लेकर आया था.
- राम लखन बालिका को इधर-उधर ले जाकर छोड़ने का काम करता था.
- दीपक, विक्रम, अंकुश, अभिषेक मालव और सुनील सामरिया पर होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप है.