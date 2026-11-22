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नाबालिग को कोटा के कई होटलों में ले जाकर किया दुष्कर्म, दो महिलाओं समेत 10 गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कोटा ( ETV Bharat Kota )

कोटा : शहर में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ अलग-अलग होटल में ले जाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है. इस मामले में पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. पीड़िता के मेडिकल से दुष्कर्म की पुष्टि हुई है. इस मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों में दो महिलाएं भी शामिल हैं.