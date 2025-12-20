ETV Bharat / state

भिवानी में नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में 3 गिरफ्तार, FIR में किसान नेता रवि आजाद भी नामजद, SIT कर रही जांच

भिवानी: हरियाणा में भिवानी में नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ और अपहरण मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मामला बहल थाना क्षेत्र का है. पुलिस ने केस दर्ज होने के 7 दिन बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में दो युवक बहल क्षेत्र के एक गांव से है, जबकि एक युवक गोकलपुर गांव का है. मामले में किसान नेता रवि आजाद भी नामजद है. पुलिस ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों को लाहारू कोर्ट में पेश किया. जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया.

किसान नेता रवि आजाद के खिलाफ केस दर्ज: पुलिस अधीक्षक आर्यन चौधरी ने बताया कि "पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है". डीएसपी ने बताया कि "12 दिसंबर को दर्ज मामले के बाद से ही पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी. मामले में पुलिस ने नमित, मोहित और विकास नाम के तीन युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया. इसके अलावा, आरोपी दो युवक किसान नेता रवि आजाद की टीम के सदस्य बताए गए हैं".

"गाड़ी चालक ने खुद को बड़ा किसान नेता बताया": पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित नाबालिग के परिजनों ने बताया कि "उनकी लड़की करीब 15-20 दिन पहले उनके गांव के एक बस स्टैंड पर वाहन का इंतजार कर रही थी. एक इनोवा गाड़ी चालक ने उसे लिफ्ट देने की बात कहकर गाड़ी में बैठा लिया. गाड़ी चालक ने रास्ते में लड़की से छेड़छाड़ की थी. लड़की के पिता ने बताया कि उसकी लड़की ने बताया कि गाड़ी चालक ने अपना नाम रवि आजाद बताया था. उसने अपने को बड़ा किसान नेता बताया था".