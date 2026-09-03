ETV Bharat / state

ग्रेटर नोएडा में नाबालिग से दरिंदगी: प्रशासन ने नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली 9 निजी बसों को किया सीज

गौतमबुद्ध नगर जिले में कुल 696 निजी बसें पंजीकृत हैं, जिनका संचालन 90 अलग-अलग ऑपरेटर्स द्वारा किया जाता है.

ग्रेटर नोएडा प्रशासन द्वारा बसों की चेकिंग
ग्रेटर नोएडा प्रशासन द्वारा बसों की चेकिंग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 3, 2026 at 4:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के परी चौक से दिल्ली के कश्मीरी गेट के बीच चलती बस में नाबालिग छात्रा के साथ हुए दरिंदगी के मामले के बाद प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है. परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त रूप से निजी बसों की सघन चेकिंग का महा-अभियान शुरू कर दिया है. नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली 9 बसों को सीज किया गया है.

बीते 4 अगस्त को जिस बस में नाबालिग छात्रा के साथ हैवानियत की गई थी, जांच में उसी ट्रेवल्स और अन्य निजी बसों में सुरक्षा मानकों की पोल खुली है. सीज की गई बसों की खिड़कियों पर गहरे रंग के पर्दे लटके थे, अवैध रूप से शीशे से बंद प्राइवेट केबिन बनाए गए थे और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इनमें न तो सीसीटीवी कैमरे थे और न ही आपातकालीन पैनिक बटन. परिवहन विभाग ने सेक्टर-44 स्थित छलेरा से इन बसों को जब्त कर मोरना डिपो में खड़ा कर दिया है.

दुष्कर्म कांड के बाद ग्रेटर नोएडा प्रशासन का कड़ा एक्शन (ETV Bharat)

दुष्कर्म कांड के बाद प्रशासन का कड़ा एक्शन

गौतमबुद्ध नगर जिले में कुल 696 निजी बसें पंजीकृत हैं, जिनका संचालन 90 अलग-अलग ऑपरेटर्स द्वारा किया जाता है. अधिकतर बसें बॉटनिकल गार्डन से चलती हैं, लेकिन चिल्ला बॉर्डर, महामाया फ्लाईओवर, सेक्टर-52, सेक्टर-76, मॉडल टाउन, छिजारसी, एडवंट और जीरो प्वाइंट जैसी जगहों पर बीच सड़क रुककर अवैध रूप से सवारियां भरती हैं. इससे न केवल एक्सप्रेसवे और हाईवे पर भीषण सड़क हादसों का खतरा बना रहता है, बल्कि तेज रफ्तार ट्रैफिक भी बुरी तरह बाधित होता है. अब ट्रैफिक पुलिस ने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ बैठक कर साफ चेतावनी दी है कि मानकों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

बता दें कि दिल्ली में 4 अगस्त को 11वीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा के साथ स्लीपर बस में दरिंदगी का मामला सामने आया था. पुलिस ने इस मामले में बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है.

इसे भी पढ़ें:

TAGGED:

MINOR GIRL MISBEHAVE
NOIDA PRIVATE BUSES
NOIDA
DELHI
MISBEHAVE MINOR GIRL NOIDA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.