मनचलों की छेड़खानी से परेशान एक नाबालिक ने दी जान, भाई बोला- लड़के मेरी बहन को उठाने आए थे

मनचलों की छेड़खानी से परेशान एक नाबालिक ने दी जान, भाई बोला- लड़के मेरी बहन को उठाने आए थे
समस्तीपुर में नाबालिग छात्रा ने मनचलों से परेशान होकर की आत्महत्या. शनिवार को घर में घुसकर जबरन खींचा, मां ने बचाया, भाई ने सुनाई आपबीती.
Published : November 30, 2025 at 12:00 PM IST
समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीननगर थाना क्षेत्र के मदुदाबाद गांव में 17 वर्षीय इंटरमीडिएट छात्रा ने लोकलाज और लगातार हो रही छेड़खानी से आहत होकर आत्महत्या कर ली. घटना शनिवार की बताई जा रही है.
महीनों से कर रहे थे परेशान: मृतका के भाई ने पुलिस को बताया कि गांव के ही कुछ मनचले युवक कई महीनों से उसकी बहन को परेशान कर रहे थे. कॉलेज और कोचिंग जाते-आते समय रास्ते में रोकते, मोबाइल नंबर मांगते और अश्लील इशारे करते थे. पीड़िता ने यह बात कई बार घर में बताई थी.
परिजनों ने की थी आरोपियों के घर शिकायत: परेशान होकर लड़की के माता-पिता आरोपियों के घर गए और सख्त शिकायत की थी. इसके बाद आरोपी युवकों ने माफी मांग ली थी और आगे ऐसा नहीं करने का वादा किया था. परिवार को लगा था कि मामला शांत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
शनिवार को घर पहुंचे मनचले: भाई ने बताया कि शनिवार को मुख्य आरोपी अपने कई दोस्तों के साथ पीड़िता के घर पहुंच गया. घर के बाहर उसका नाम लेकर चिल्लाने लगा, गाली-गलौज की और जबरन उसे साथ ले जाने के लिए हाथ पकड़कर खींचने लगा. मां के जोरदार विरोध और बीच-बचाव के बाद सभी आरोपी उसे छोड़कर भाग गए.
"दीदी को कई महीनों से परेशान कर रहे थे। रास्ते में रोकते थे, नंबर मांगते थे. हमने उनके घर जाकर शिकायत भी की थी, माफी मांगी थी उन्होंने. लेकिन शनिवार को घर में घुस आए और दीदी को जबरन खींचने लगे. मां ने जैसे-तैसे बचाया। इसके बाद दीदी रोते हुए कमरे में बंद हो गईं और आत्महत्या कर ली."-मृतका का भाई
मां के सामने हुई बेइज्जती से टूट गई लड़की: घर के बाहर मां के सामने हुई इस बेइज्जती और अपमान से 17 वर्षीय लड़की पूरी तरह टूट गई. वह रोते-रोते अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया. परिजन समझाते रहे, लेकिन उसने किसी की एक न सुनी.
कमरे में बंद होकर दे दी जान: कुछ ही देर में कमरे से कोई आवाज नहीं आई. परेशान परिजनों और पड़ोसियों ने किसी तरह दरवाजा तोड़ा, लेकिन तब तक लड़की ने अपनी जान दे दी थी. चीख-पुकार मच गई और पूरे गांव में सनसनी फैल गई.
पुलिस ने दर्ज किया मामला: सूचना मिलते ही मोहिउद्दीननगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेजा. थाना प्रभारी सचिन कुमार ने बताया कि परिजनों की लिखित शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. घटना के बाद गांव में भारी तनाव व्याप्त है.
“परिजनों की लिखित शिकायत मिल चुकी है. मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी युवकों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है. जल्द ही सभी को पकड़ लिया जाएगा.”-सचिन कुमार, थाना प्रभारी, मोहिउद्दीननगर
ये भी पढ़ें-
बिहार में ITBP जवान ने पिता को गोलियों से भूना, फिर खुद को उड़ाया
बिहार में बैंक मैनेजर ने क्यों दी जान?.. घर में मिला शव, काम का प्रेशर या कुछ और..