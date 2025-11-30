ETV Bharat / state

मनचलों की छेड़खानी से परेशान एक नाबालिक ने दी जान, भाई बोला- लड़के मेरी बहन को उठाने आए थे

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीननगर थाना क्षेत्र के मदुदाबाद गांव में 17 वर्षीय इंटरमीडिएट छात्रा ने लोकलाज और लगातार हो रही छेड़खानी से आहत होकर आत्महत्या कर ली. घटना शनिवार की बताई जा रही है.

महीनों से कर रहे थे परेशान: मृतका के भाई ने पुलिस को बताया कि गांव के ही कुछ मनचले युवक कई महीनों से उसकी बहन को परेशान कर रहे थे. कॉलेज और कोचिंग जाते-आते समय रास्ते में रोकते, मोबाइल नंबर मांगते और अश्लील इशारे करते थे. पीड़िता ने यह बात कई बार घर में बताई थी.

परिजनों ने की थी आरोपियों के घर शिकायत: परेशान होकर लड़की के माता-पिता आरोपियों के घर गए और सख्त शिकायत की थी. इसके बाद आरोपी युवकों ने माफी मांग ली थी और आगे ऐसा नहीं करने का वादा किया था. परिवार को लगा था कि मामला शांत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

शनिवार को घर पहुंचे मनचले: भाई ने बताया कि शनिवार को मुख्य आरोपी अपने कई दोस्तों के साथ पीड़िता के घर पहुंच गया. घर के बाहर उसका नाम लेकर चिल्लाने लगा, गाली-गलौज की और जबरन उसे साथ ले जाने के लिए हाथ पकड़कर खींचने लगा. मां के जोरदार विरोध और बीच-बचाव के बाद सभी आरोपी उसे छोड़कर भाग गए.

"दीदी को कई महीनों से परेशान कर रहे थे। रास्ते में रोकते थे, नंबर मांगते थे. हमने उनके घर जाकर शिकायत भी की थी, माफी मांगी थी उन्होंने. लेकिन शनिवार को घर में घुस आए और दीदी को जबरन खींचने लगे. मां ने जैसे-तैसे बचाया। इसके बाद दीदी रोते हुए कमरे में बंद हो गईं और आत्महत्या कर ली."-मृतका का भाई

मां के सामने हुई बेइज्जती से टूट गई लड़की: घर के बाहर मां के सामने हुई इस बेइज्जती और अपमान से 17 वर्षीय लड़की पूरी तरह टूट गई. वह रोते-रोते अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया. परिजन समझाते रहे, लेकिन उसने किसी की एक न सुनी.