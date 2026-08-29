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ग्रेटर नोएडा में छह साल की मासूम का अपहरण कर हत्या, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

नई दिल्ली/नोएडा: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के हल्दौनी गांव (इकोटेक-3 थाना क्षेत्र) में 28 अगस्त 2026 को एक 6 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर उसकी गला दबाकर निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है. नोएडा पुलिस ने सीसीटीवी (CCTV) फुटेज के आधार पर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो बच्ची के शव को एक बोरी में भरकर ठिकाने लगाने ले जा रहा था. पूरा मामला CCTV में कैद है.

नोएडा पुलिस के अनुसार, पहले आरोपी बच्‍ची को बहला फुसला कर एक घर में ले जाता दिखा और फिर आरोपी युवक एक बोरी ले जाता दिख रहा है. आरोपी की पहचान हो गई है. पुलिस की ओर से दुष्कर्म की भी आशंका जताई जा रही. मासूम की हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है.

फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाना क्षेत्र की है. पुलिस के अनुसार, शुक्रवार को कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी परिवार ने थाना ईकोटेक-3 में तहरीर देकर बताया था कि उनकी छह वर्षीय बच्ची घर से बिना बताए कहीं चली गई है. पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर बच्ची की तलाश शुरू कर दी.