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ग्रेटर नोएडा में छह साल की मासूम का अपहरण कर हत्या, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

ग्रेटर नोएडा में छह वर्षीया मासूम बच्ची की गला दबाकर हत्या का मामला सामने आया है. अपराधी को हिरासत में ले लिया गया है.

Minor girl killed after abduction in Noida
अपहरण के मासूम की हत्‍या (ETV Bhg)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 29, 2026 at 6:14 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के हल्दौनी गांव (इकोटेक-3 थाना क्षेत्र) में 28 अगस्त 2026 को एक 6 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर उसकी गला दबाकर निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है. नोएडा पुलिस ने सीसीटीवी (CCTV) फुटेज के आधार पर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो बच्ची के शव को एक बोरी में भरकर ठिकाने लगाने ले जा रहा था. पूरा मामला CCTV में कैद है.

नोएडा पुलिस के अनुसार, पहले आरोपी बच्‍ची को बहला फुसला कर एक घर में ले जाता दिखा और फिर आरोपी युवक एक बोरी ले जाता दिख रहा है. आरोपी की पहचान हो गई है. पुलिस की ओर से दुष्कर्म की भी आशंका जताई जा रही. मासूम की हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है.

फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाना क्षेत्र की है. पुलिस के अनुसार, शुक्रवार को कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी परिवार ने थाना ईकोटेक-3 में तहरीर देकर बताया था कि उनकी छह वर्षीय बच्ची घर से बिना बताए कहीं चली गई है. पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर बच्ची की तलाश शुरू कर दी.

डीसीपी सेंट्रल नोएडा शैलेंद्र सिंह ने बताया कि बच्ची की तलाश में पांच टीमों का गठन किया गया था. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीक एवं स्थानीय स्रोतों की मदद से बच्ची की तलाश शुरू की थी. जांच के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिसके आधार पर एक संदिग्ध की पहचान की गई. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की. इसके बाद बच्ची का शव बरामद कर लिया गया. फिलहाल अन्य अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है.

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