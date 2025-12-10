ETV Bharat / state

रायबरेली में अधिवक्ता की बेटी का अपहरण; मोबाइल पर भेजा धमकी भरा मैसेज, पुलिस ने सकुशल बरामद किया

रायबरेली : जिले के भदोखर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले अधिवक्ता की नाबालिग बेटी (16) का अपहरण बुधवार को कर लिया गया. अपहरणकर्ताओं ने मोबाइल पर एक तस्वीर और धमकी भरा मैसेज भेजा. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस टीम ने नाबालिग को देर रात सकुशल बरामद कर लिया है. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.







पुलिस अधीक्षक डा. यशवीर सिंह ने बताया कि थाना भदोखर क्षेत्र में एक अधिवक्ता ने बताया कि उसकी नाबालिग बेटी गायब हो गई है. जिसके बाद काफी अधिवक्ता भी एकत्रित हो गए. उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का अपहरण हो गया है. अपहरणकर्ताओं ने एक फोटो भेजा है जिसमें वह कुर्सी से बंधी हुई है और धमकी भरे लहजे में बात कही गई थी. जिसके बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. सीओ सदर की अगुवाई में टीम गठित की गई और लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपी साहिल मौर्या और विकास कुमार को गिरफ्तार कर लिया है.