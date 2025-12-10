रायबरेली में अधिवक्ता की बेटी का अपहरण; मोबाइल पर भेजा धमकी भरा मैसेज, पुलिस ने सकुशल बरामद किया
पुलिस अधीक्षक डा. यशवीर सिंह ने बताया कि दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 10, 2025 at 11:13 PM IST
रायबरेली : जिले के भदोखर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले अधिवक्ता की नाबालिग बेटी (16) का अपहरण बुधवार को कर लिया गया. अपहरणकर्ताओं ने मोबाइल पर एक तस्वीर और धमकी भरा मैसेज भेजा. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस टीम ने नाबालिग को देर रात सकुशल बरामद कर लिया है. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस अधीक्षक डा. यशवीर सिंह ने बताया कि थाना भदोखर क्षेत्र में एक अधिवक्ता ने बताया कि उसकी नाबालिग बेटी गायब हो गई है. जिसके बाद काफी अधिवक्ता भी एकत्रित हो गए. उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का अपहरण हो गया है. अपहरणकर्ताओं ने एक फोटो भेजा है जिसमें वह कुर्सी से बंधी हुई है और धमकी भरे लहजे में बात कही गई थी. जिसके बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. सीओ सदर की अगुवाई में टीम गठित की गई और लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपी साहिल मौर्या और विकास कुमार को गिरफ्तार कर लिया है.
परिजनों के मुताबिक, घटना बुधवार शाम की है. छात्रा ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली थी. परिजनों के अनुसार, वह नियमित रूप से कोचिंग जाती थी, लेकिन देर शाम तक न लौटने पर चिंता बढ़ गई. अचानक छात्रा की मां के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से फोटो प्राप्त हुई. फोटो में छात्रा की हालत देखकर परिवार सदमे में आ गया. वह कुर्सी से रस्सियों से बंधी हुई थी, मुंह पर पट्टी बंधी थी और आंखों में डर साफ झलक रहा था. अपहरणकर्ता ने फोटो के साथ मैसेज भेजा और कहा कि बेटी को बचा सकती हो तो बचा लो. नहीं तो कल नदी में लाश मिलेगी.
